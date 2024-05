Imagini și detalii uluitoare despre ce găsești acum la baza de la ProRapid. „Frate, e șerpărie acolo. Mă doare sufletul!”

Baza ProRapid este abandonată de ani buni, iar la SUFLET DE RAPIDIST, Lucian Ionescu a oferit detalii uluitoare despre cum arată locul unde giuleștenii se antrenau pe vremea lui George Copos.

Imagini și detalii uluitoare despre ce găsești acum la baza de la ProRapid. “Frate, e șerpărie acolo”

Lucian Ionescu a povestit că a fost la baza ProRapid pentru a căuta câteva obiecte care vor fi prezente în muzeul . Oficialul giuleștenilor susține că totul este în paragină și că se află șerpi în zona bazei.

“Am fost la ProRapid să văd dacă mai sunt tablouri vechi și să le iau pentru muzeu și chiar am găsit câteva. Am intrat peste tot, inclusiv în hotel. E șerpărie.

Eu am prins și perioada de acolo când eram oficial al clubului și era totul impecabil. Ca să ajungi să intri în zona vestiarelor sau la sala de forță, treceai prin niște ierburi, unde te așteptai să iasă vreo cobră sau ceva.

Sala de forță se afla în condiții bune. Am intrat în zona de birouri, unde parchetul era umflat de la apă și erau sertare împrăștiate peste tot.

Am găsit niște casete video și le-am luat pentru muzeu. Nu știu ce antrenor le-a avut. În hotel era tavan prăbușit prin camere, dar era totul ca și cum a fost totul în cataclism”, a mărturisit Lucian Ionescu la SUFLET DE RAPIDIST.

“Mă doare sufletul să văd așa ceva”

În cadrul emisiunii au fost prezentate și câteva poze recente cu situația bazei . Fostul portar s-a arătat dezamăgit de situația fostei “case” a giuleștenilor și a povestit câteva momente petrecute acolo.

“Mă doare sufletul să văd așa ceva. Am tăiat panglica atunci cu Nea Mircea și cu echipa. Am mers împreună când am inaugurat ProRapidul. Am fost entuziasmați toți și fericiți, pentru că aveam în sfârșit o casă, un loc de pregătire, un loc unde să ne strângem și să ne încărcăm, să ne izolăm.

Era și un lac acolo, lacul Străulești. Mai pescuiam acolo când stăteam în cantonament. Mă leagă momente și clipe frumoase de această bază. E clar că mă doare sufletul de ceea ce văd și sper în continuare să se găsească cineva care să renoveze această bază”, a spus Marius Bratu la SUFLET DE RAPIDIST.

În timpul discuției, Robert Niță a amintit și faptul că să recondiționeze baza ProRapid și să o preia de la stat, însă Ministerul Transporturilor a refuzat acest lucru, pentru că vor să facă o bază de antrenament pentru o echipă de rugby.

Răzvan Niță: “Domnul Șucu a solicitat-o de la Ministerul Transporturilor și a fost refuzat”.

Marius Bratu: “Tipic românesc. Nu mă surprinde deloc. De ce să fie acolo o bijuterie, când poate să fie o paragină”.

Răzvan Niță: “Ministerul și-ar dori să facă o bază de rugby”.

Marius Bratu: “E bine dacă ar fi adresată sportului. E un lucru pozitiv. Dar eu cred că dacă a fost a echipei de fotbal, trebuie să și rămână a echipei de fotbal”.

