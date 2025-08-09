Sport

Imagini șocante cu o campioană olimpică în timp ce își lovește iubitul pe aeroport. A fost acuzată de ”asalt de gradul 4”. Video

Scene șocante pe aeroportul din Seattle, acolo unde o campioană olimpică a fost surprinsă în timp ce își lovește iubitul. Care a fost reacția partenerului.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 08:20
Imagini socante cu o campioana olimpica in timp ce isi loveste iubitul pe aeroport A fost acuzata de asalt de gradul 4 Video
ULTIMA ORĂ
Și-a atacat iubitul în aeroport în fața tuturor. Campioana olimpică, derapaj agresiv FOTO: Colaj Fanatik

Derapaj incredibil al campioanei olimpice la atletism Sha’Carri Richardson, care a fost surprinsă în timp ce își agresa iubitul pe aeroportul din Seattle. Scenele au avut loc acum aproximativ două săptămâni, iar imaginile au fost făcute publice de cei de la TMZ Sports.

ADVERTISEMENT

Sha’Carri Richardson, derapaj grosolan într-un aeroport din SUA

Sha’Carri Richardson, atleta care este campioana olimpică și mondială, a fost reținută de polițiști, după un episod extrem de violent petrecut pe aeroportul din Seattle.

Concret, sportiva și-a agresat iubitul chiar în aeroport, iar imaginile arată cum aceasta îl lovește în repetate rânduri pe Christian Coleman, partenerul ei.

ADVERTISEMENT

Aceasta îl izbește de perete, după care îi aplică mai multe lovituri în zona capului, la scurt timp după ce a izbucnit o discuție aprinsă între cei doi.

Reținută de polițiști pentru 24 de ore, aceasta a fost acuzată de anchetatori pentru „asalt de gradul 4”. Culmea, reacția iubitului ei este una cu atât mai surprinzătoare.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Christian Coleman, doar cuvinte de laudă la adresa iubitei sale

Cu toate că a fost agresat destul de tare pe aeroport, Christian Coleman a trecut rapid peste episodul violent și a avut numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

„Pentru mine, personal, cred că a fost o situaţie deplorabilă în general. Nu cred că ar fi trebuit să fie arestată.

ADVERTISEMENT

Adică, oamenii au discuţii, emoţii, toate astea. Sunt lucruri la care ea trebuie să lucreze, desigur. La fel şi eu, la fel şi voi, la fel şi toată lumea. Dar eu sunt genul de persoană care arată bunătate, empatie şi dragoste.

Este o persoană minunată, iar eu am sentimentul că am fost foarte buni coechipieri tot anul. Pur şi simplu avem două personalităţi dominante. Pentru mine, ea este cea mai bună sportivă din lume”, a declarat acesta

Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos...
Fanatik
Marius Şumudică prevede o bătălie acerbă pentru play-off în SuperLiga: „Rapid a scos maximum din ce putea!”
Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din...
Fanatik
Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun fundaș central de picior stâng din SuperLiga
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile...
Fanatik
Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile 2 și 3 au plecat de la el”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!