Imagini șocante cu o campioană olimpică în timp ce își lovește iubitul pe aeroport. A fost acuzată de ”asalt de gradul 4”. Video

Derapaj incredibil al campioanei olimpice la atletism . Scenele au avut loc acum aproximativ două săptămâni, iar imaginile au fost făcute publice de cei de la .

Sha’Carri Richardson, derapaj grosolan într-un aeroport din SUA

Sha’Carri Richardson, care este campioana olimpică și mondială, a fost reținută de polițiști, după un episod extrem de violent petrecut pe aeroportul din Seattle.

Concret, sportiva și-a agresat iubitul chiar în aeroport, iar imaginile arată cum aceasta îl lovește în repetate rânduri pe Christian Coleman, partenerul ei.

Aceasta îl izbește de perete, după care îi aplică mai multe lovituri în zona capului, la scurt timp după ce a izbucnit o discuție aprinsă între cei doi.

Reținută de polițiști pentru 24 de ore, aceasta a fost acuzată de anchetatori pentru „asalt de gradul 4”. Culmea, reacția iubitului ei este una cu atât mai surprinzătoare.

TMZ Sports has obtained surveillance video showing USA track star Sha'Carri Richardson shoving her BF, fellow star sprinter Christian Coleman, during a July 27 incident at an airport in Seattle.

Richardson was arrested for 4th degree assault. — TMZ Sports (@TMZ_Sports)

Christian Coleman, doar cuvinte de laudă la adresa iubitei sale

Cu toate că a fost agresat destul de tare pe aeroport, Christian Coleman a trecut rapid peste episodul violent și a avut numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale.

„Pentru mine, personal, cred că a fost o situaţie deplorabilă în general. Nu cred că ar fi trebuit să fie arestată.

Adică, oamenii au discuţii, emoţii, toate astea. Sunt lucruri la care ea trebuie să lucreze, desigur. La fel şi eu, la fel şi voi, la fel şi toată lumea. Dar eu sunt genul de persoană care arată bunătate, empatie şi dragoste.

Este o persoană minunată, iar eu am sentimentul că am fost foarte buni coechipieri tot anul. Pur şi simplu avem două personalităţi dominante. Pentru mine, ea este cea mai bună sportivă din lume”, a declarat acesta