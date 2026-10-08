Sport

Marcel Coraș, de nerecunoscut la 4 luni după AVC: ”Câțiva colegi de la națională m-au ajutat financiar”. Video

Marcel Coraș (67 de ani) trece prin momente teribile după ce a suferit un AVC în urmă cu 4 luni. Fostul internațional se recuperează la un centru medical din Băile Felix.
Traian Terzian
08.10.2026 | 08:40
Marcel Coras de nerecunoscut la 4 luni dupa AVC Cativa colegi de la nationala mau ajutat financiar Video
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Imagini tulburătoare cu Marcel Coraș (67 de ani) la 4 luni după ce a suferit un AVC. Sursă foto: colaj Fanatik
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Ultimele luni au fost o adevărată dramă pentru Marcel Coraș. În luna iunie a suferit un AVC, a ajuns inițial într-un centru de îngrijiri paliative, unde a fost vizitat de FANATIK, dar apoi a fost mutat la Băile Felix. Jucătorul care câștiga Gheată de Argint a Europei 1988-1989 este nevoit să treacă printr-un proces îndelungat de recuperare.

Marcel Coraș, de nerecunoscut după AVC

Într-un videoclip apărut pe pagina de TikTok a centrului medical Auxologico President din Băile Felix, Marcel Coraș a apărut alături de medicul Marius Căprar și de un fotbalist de la FC Bihor, aflat și el în recuperare. În imagini, fostul atacant este arătat cum lucrează diferite exerciții fizice sau în bazinul cu apă pentru a-și reveni după accident.

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Fostul internațional român este total schimbat față de cum îl știau iubitorii fotbalului și vorbește extrem de greu. Pe lângă sechelele lăsate de accidentul cerebral, în decurs de doar câteva luni atacantul care a scris istorie la UTA și Sportul Studențesc a slăbit 33 de kilograme și a ajuns de la 160 la 127.

”Aici, la Băile Felix, am ajuns datorită unui prieten pe care l-am cunoscut la spitalul din Timișoara. A fost și el aici pacient și mi-a spus că este cea mai performantă clinică de recuperare din țară. Am ajuns aici după ce am trecut prin alte trei clinici de recuperare fără niciun fel de randament. Sunt de mai bine de o lună aici și sunt foarte mulțumit, mă simt aproape ca acasă”, a declarat Coraș.

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Cum se descurcă financiar Marcel Coraș

Întrebat cum se descurcă din punct de vedere financiar, ținând cont de costurile tratamentului de recuperare, Marcel Coraș a mărturisit că este ajutat cu bani de câțiva dintre foștii colegi de la echipa națională a României.

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”Mă descurc din surse proprii, plus că am avut câțiva colegi de echipă națională care m-au ajutat. Le mulțumesc pentru ajutorul financiar, dar și celor care m-au sunat și m-au susținut moral în perioada asta”, a spus Coraș.

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@auxologico.president Două generații diferite în fotbal, dar cu un singur scop: acela de a se recupera. Vă invităm să îi ascultați🫵 #marcelcoras #fotbalulromanesc #auxologicopresident #recuperaremedicala #bailefelix ♬ sunet original – Auxologico President

Previziune sumbră pentru prietenul Gică Hagi

În ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, Marcel Coraș este în continuare conectat la tot ce întâmplă în fotbal. Imediat după eșecul categoric al naționalei în meciul din Polonia, scor 0-6, fostul internațional a explicat pentru FANATIK care este marea problemă a lui Gică Hagi.

”Hagi este între primii 50 de fotbaliști ai lumii din toate timpurile! A reușit ca antrenor de club, a luat de două ori campionatul cu Viitorul sau Farul, într-un campionat slab. Dar ca selecționer al echipei naționale e altceva. Hagi nu are de unde să aleagă, joacă cu ce are la dispoziție. Iar acești jucători nu se ridică nici la nivelul unghiei lui Hagi

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Hagi e un tip ambițios, dar depinde și de celelalte meciuri din grupă dacă va conduce naționala și în preliminarii. Dar vreau să îți spun ceva, cu toată răspunderea. Dacă România nu se va califica la EURO 2028, Hagi va fi vinovat. Iar dacă se va califica, meritul va fi al FRF! Așa văd eu lucrurile.

Dar cei din federație trebuie să conștientizeze că se întâmplă ceva rău la nivel național. Nu avem centre juvenile de calitate, conduse de profesioniști. Academiile nu sunt ce ar trebui să fie. Ar trebui să avem 50 de cluburi de copii și juniori cum are Hagi, ca să putem ridica nivelul fotbalului românesc, iar acest lucru trebuie făcut cu implicarea FRF și a statului”, a afirmat Coraș.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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