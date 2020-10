Imagini șocante de la ATI, proiectate zi de zi în centrul Bucureștiului. Video

Bucureștenii vor avea ocazia, începând cu 9 octombrie, să urmărească filmul luptei duse de medici cu Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu va fi nevoie de cinematograf, pentru că imaginile cutremurătoare vor rula în centrul Capitalei, cu țelul clar de a impresiona oamenii.

Filmul este de fapt un colaj de fotografii cutremurătoare făcute în spitalele din București și vrea să arate necredincioșilor cum se duce, cu adevărat, lupta cu Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Imagini dramatice de la ATI vor rula în centrul Bucureștiului

„Don’t Take Them for Granted”~ este un proiect public inițiat de de comunitatea UNFINISHED, cuprinde imagini și texte realizate de artiștii Cristian Movilă și Capucine Gros, în perioada martie-august, în mai multe spitale din București, conform Libertatea.

Proiecția va fi vizibilă în perioada 9-23 octombrie în Piața George Enescu din București, în speranța că trecătorii vor fi impresionați și vor lua în serios pandemia.

ADVERTISEMENT

Potrivit sursei citate, fotografiile și textele documentează peste 70 de ore din lupta medicilor cu Covid-19, surprinse în mai multe secții de Terapie Intensivă din mai multe spitale din București, printre care Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Spitalul Militar ROL 2 și Spitalul Universitar de Urgență.

Narator al imaginilor e actorul britanic Benedict Cumberbatch. Imaginile vor rula zilnic de la 11 la miezul nopții. Imaginile pot fi urmărite și pe site-ul www.notforgranted.org.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Medicii sunt într-o luptă continuă cu Covid-19 de mai bine de 7 luni, perioadă în care sunt privați de somn. Managerii de spitale, dar și ministrul Nelu Tătaru sau președintele Klaus Iohannis, au făcut nenumărate apeluri la populație să respecte regulile de protecție, tocmai pentru a-i proteja pe medici.

Cu toate acestea, secțiile de ATI sunt tot mai pline și criza sanitară din România e tot mai accentuată, în ciuda apelurilor publice făcute de autorități. Problema e reprezentată de lipsa de interes a populației pentru pandemie, fiind mulți oameni care refuză să respecte regulile de protecție.

ADVERTISEMENT