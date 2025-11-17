Sport

Imagini șocante din Argentina! Jucătorii s-au luat la bătaie cu forțele de ordine! Haosul a durat peste 10 minute. Video

Fotbalul din America de Sud nu încetează să surprindă și acum ne oferă niște scene incredibile. Jucătorii echipei s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Arbitrii au avut și ei de suferit.
Mihai Alecu
17.11.2025 | 21:51
Bătaie în toată regulă în fotbaliști și Poliție, în Argentina
La partida dintre Deportivo Madryn și Deportivo Moron, finalul confruntării s-a terminat cu o altercație fizică între jucători și forțele de ordine, iar imaginile au devenit virale și sunt peste tot pe internet.

Bătaie incredibilă în Argentina. Forțele de ordine s-au ciocnit cu jucătorii

Cei de la Madryn au câștigat meciul, 1-0, iar fluierul final al arbitrului a declanșat scene cum rar se văd pe terenul de fotbal. Fotbaliștii formației oaspete, enervați la culme de eșecul suferit, au pornit un scandal cu rivalii lor, chiar pe teren. Incidentele au durat mai bine de 10 minute, timp în care haosul de pe teren era de nedescris, cu jucători care se alergau și se băteau pe unde vedeai cu ochii.

De suferit a avut și centralul partidei, alături de brigada sa, fiind loviți după ce au fost prinși în mijlocul evenimentelor. Forțele de ordine au încercat să intervină, dar au fost depășite de bătăile multiple ce au pornit pe gazon și astfel s-a decis ca intervenția să fie în forță. Scutierii au venit pe teren și au folosit inclusiv gaze lacrimogene asupra jucătorilor recalcitranți și de acolo până la alte violențe a fost doar un pas.

Arbitrajul i-a enervat pe jucătorii lui Deportivo Moron

După ce fotbaliștii de la Deportivo Madryn au fost escortați cu succes la cabine, iar lucrurile păreau că s-au calmat, spiritele s-au inflamat rapid, din nou. Jucătorii de la Deportivo Moron au început să se lupte cu scutierii și să lovească cu pumnii și picioarele către aceștia, asta după ce nu au fost lăsați să meargă la vestiare și li s-a comunicat că trebuie să mai aștepte pe teren pentru ca lucrurile să nu degenereze și mai mult de atât.

Cei de la Ole scriu și ei despre evenimentele nedorite de la meciul dintre Madryn și Moron și notează că oaspeții au fost extrem de nervoși și din cauza arbitrajului. Aceștia spun că au fost dezavantajați în mod clar și astfel au pierdut partida și șansa de a promova. Reamintim că partida tur s-a terminat la egalitate, 1-1, iar acum Madryn s-a impus cu 1-0 și a obținut biletele pentru finala de promovare în liga secundă din Argentina.

