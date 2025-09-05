Sport

Imagini șocante din Ucraina! Vladislav Blănuță, amenințat cu moartea de ultrași după postările pro-ruse: „Diavolul nu va locui în Kiev!”. Video

O grupare de ultrași ai echipei Dinamo Kiev a postat un videoclip de amenințare pe rețelele de socializare. Vladislav Blănuță, țintă în poligon: „Scuzele tale n-au nicio valoare”
Ciprian Păvăleanu
05.09.2025 | 14:15
Imagini socante din Ucraina Vladislav Blanuta amenintat cu moartea de ultrasi dupa postarile proruse Diavolul nu va locui in Kiev Video
Poza lui Vladislav Blănuță este folosită de ultrașii lui Dinamo Kiev într-un poligon de tragere. Foto: Colaj FANATIK

Vladislav Blănuță a prins un transfer fabulos la Dinamo Kiev, însă tânărul atacant nu a fost primit cu brațele deschise. Ucrainenii au reacționat extrem de dur după ce au aflat de postările sale pro-ruse, iar una dintre grupările de ultrași ale campioanei din Ucraina l-a amenințat cu moartea.

Vladislav Blănuță, ținta ultrașilor lui Dinamo Kiev: „Diavolul nu va locui în orașul nostru!”

În ultimele zile de mercato, Vladislav Blănuță a primit vestea cea mare. Fostul atacant al lui FC U Craiova a fost transferat în Ucraina, la campioana țării, Dinamo Kiev.

Echipa care a fost antrenată în trecut de Mircea Lucescu a plătit o sumă de 2 milioane de euro pentru a-l „salva” din Liga a III-a din România, urmând ca Adrian Mititelu să mai primească 300.000 de euro bonusuri și 20% dintr-un viitor transfer.

Dinamo Kiev nu a luat în calcul opinia lui Vladislav Blănuță în conflictul politic dintre Ucraina și Rusia, părere pe care tânărul atacant și-a expus-o în nenumărate rânduri pe TikTok, împreună cu partenera sa de viață, Olivia.

Aceste postări cu discursuri propagandiste ale lui Vladimir Soloviov și Vladimir Putin au fost descoperite de Bohdan Myroshnykov, corespondent de război, iar fanii lui Dinamo Kiev au explodat. Într-un clip postat pe X, gruparea WCB, formată din ultrașii echipei, chipul lui Vladislav Blănuță apare ca țintă într-un poligon de tragere, iar mesajul este unul clar: „Scuzele tale sunt fără valoare, diavolul nu va locui în Kiev”

Vladislav Blănuță a transmis un mesaj fanilor ucraineni prin intermediul paginii de Instagram a celor de la Dinamo Kiev

În urma acestor descoperiri, Dinamo Kiev a postat un comunicat pe social media, alături de un clip în care Blănuță apare citind, un pic stânjenit, un mesaj pro-Ucraina: „Dragi ucraineni! Sunt mândru să joc în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Slavă eroilor! Slavă Ucrainei! Ucraina va învinge!”, a fost mesajul atacantului, care părea că are tot timpul ochii ațintiți către un prompter.

Bohdan Myroshnykov a concluzionat, din gesturile faciale ale fotbalistului, că a fost obligat de club să spună aceste lucruri: „Sunt singurul care simte că a fost forțat să spună asta?”, a fost reacția blogerului.

Igor Surkis, poziție fermă în scandalul Vladislav Blănuță

Igor Surkis, proprietarul lui Dinamo Kiev, a luat o poziție fermă în urma descoperirilor de pe conturile de social media ale fotbalistului. Patronul ucrainenilor a transmis clar că dorește să asculte explicațiile lui Blănuță, iar dacă nu va fi mulțumit, vârful de 23 de ani nu va juca pentru echipa sa:

„Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea, ce are de spus despre asta. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a spus Surkis, potrivit jurnaliștilor ucraineni de la Champion. 

52 de fani ai lui Dinamo Kiev au murit în războiul cu moscoviții printre care și un fost fotbalist al echipei, Serghei Balanciuk. Un alt fost jucător al lui Dinamo, Roman Maksimyuk, care și-a apărat țara, este considerat dispărut .

