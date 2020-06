Imagini șocante la proteste din SUA. Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, apoi a scos o armă și a început să tragă

Imagini de-a dreptul șocante s-au văzut duminică la proteste din SUA desfășurate în orașul Seattle. Un bărbat a intrat cu mașina direct în mulțime, după care a scos o armă și a rănit altă persoană prezentă pe străzi.

Protestele din SUA au ajuns la ziua 13. Zilnic, mii de oameni ies pe străzi în zeci de orașe americane și strigă împotriva rasismului şi a comportamentului brutal al polițiștilor, comportamente care au dus la decesul lui George Floyd.

Duminică, străzile din SUA au fost scenele unor noi proteste, iar în Seattle, un episod extrem de grav a fost la un pas de a provoca alte tragedii.

O persoană a fost împușcată și o alta a fost arestată în timpul protestelor desfășurate la Seattle, după ce un bărbat care avea un pistol asupra lui a trecut cu mașina printre protestatari, au declarat autoritățile, potrivit Business Insider.

Departamentul de poliție din Seattle a confirmat, printr-o postare pe Twitter, că șoferul cu intenții criminale este în arest. De asemenea, serviciul de pompieri al orașului a declarat într-un alt mesaj că a transportat o victimă la spital.

Someone just drove through the crowd into the barricade, got out, and shot a protestor. pic.twitter.com/2590rGyOlk



Persoana care ar fi fost împușcată este de sex masculin, în vârstă de 27 de ani, și este în stare stabilă, a precizat secția de pompieri.

Imaginile de la fața locului postate în mediul online arată un autovehicul negru care se deplasează pe o stradă aglomerată spre o intersecție în care protestatarii erau strânși în apropierea secției de poliție din Seattle, în cartierul Capitol Hill.

La un moment dat, după ce vehiculul s-a oprit, s-a auzit un foc de armă, iar un bărbat a căzut pe stradă.

Într-un videoclip postat de un jurnalist, bărbatul împușcat apare în timp ce este transportat de medici pe stradă.

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF

— Alex Garland (@AGarlandPhoto) June 8, 2020