Imagini șocante! Un sportiv a lăsat inconștient un ofițer de poliție dintr-o singură lovitură într-un club de noapte. Video

Incredibil! Un polițist a fost pus la pământ cu o singură lovitură de un sportiv internațional într-un club de noapte. Care este starea organului legii și ce riscă agresorul său
Ciprian Păvăleanu
03.10.2025 | 11:50
Imagini socante Un sportiv a lasat inconstient un ofiter de politie dintro singura lovitura intrun club de noapte Video
Un ofițer de poliție a fost lăsat inconștient de un sportiv într-un club de noapte. Foto: Colaj FANATIK

Scene șocante au avut loc într-un club de noapte din Australia! Un ofițer de poliție a fost lăsat inconștient de un fost internațional tongan de rugby, în urma unei altercații. Omul legii s-a ales cu o fractură a orbitei, sângerare la nivelul creierului și multe alte leziuni.

Noaptea încinsă în Australia! De la ce a pornit scandalul dintre Penikolo Latu și ofițerul de poliție

Penikolo Latu, în vârstă de 32 de ani, a fost acuzat și găsit vinovat pentru agresiune cauzatoare de vătămări corporale grave în urma incidentelor ce au avut loc în luna martie la King Street Hotel, în New South Wales.

În jurul orel 01:30 dimineața, Latu se afla în proximitatea ringului de dans, când a fost abordat de o cunoștință a victimei. Aaron Barnett, care se afla în timpul său liber, a intervenit pentru a aplana situația dintre cei doi, care părea că scapă de sub control.

Conform audierilor, ofițerul de poliție l-ar fi împins pe sportiv în timp ce încerca să părăsească locul, moment în care fostul internațional de rugby i-a aruncat băutura în față, urmând să îi aplice o lovitură violentă de pumn, care l-a lăsat inconștient pe polițist. După acest incident, Latu a fugit de la fața locului. VEZI VIDEO AICI.

Ce a pățit Aaron Barnett și ce s-a decis în instanță

În urma loviturii primite, polițistul Aaron Barnett a suferit o fractură a orbitei, o sângerare cerebrală, un dinte ciobit și multe vânătăi semnificative în zona feței. Latu a declarat că acțiunea sa a fost de legitimă apărare, deoarece a simțit că se află în pericol.

Deși instanța a considerat că acest lucru ar putea fi real, după ce a revizuit mai multe imagini și filmari de la camerele de supraveghere, au considerat că nivelul de violență folosit nu a fost proporțional cu amenințarea percepută. În consecință, rugbystul a fost găsit vinovat de vătămare corporală și va fi judecat în luna noiembrie, dacă nu va contesta această decizie.

Cine este Penikolo Latu, fost internațional de rugby. Fratele său joacă în campionatul Noii Zeelande

Penikol Latu este un fost jucător de rugby din Tonga, care a debutat la echipa națională în 2017 și a adunat 9 selecții de-a lungul carierei sale. El a evoluat pe postul de aripă și provine dintr-o familie cu tradiție în rugby.

Fratele său, Paula Latu, încă este în activitate și joacă în campionatul Noii Zeelande. De asemenea, el a participat la Cupa Mondială de Rugby din 2023, reprezentând Tonga.

Ce alte incidente asemănătoare au mai avut loc de-a lungul timpului

La începutul acestei veri, Conor McGregor, celebrul luptător în vârstă de 36 de ani, a fost implicat într-un scandal asemănător în timp ce se afla în vacanța sa din Ibiza. Victima sa i-ar fi adresat o serie de cuvinte ce l-au deranjat, iar pugilistul nu a stat la discuții și i-a aplicat două lovituri de pumn la nivelul feței, lăsându-l inconștient pe podeaua clubului.

