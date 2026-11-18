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Dominic Fritz a publicat imagini cu noua arenă „Eroii Timișoarei”, stadion cochet care seamănă cu o arenă din ligile inferioare din Anglia. Lucrările la acest stadion se apropie de final la o lună de când s-a pus gazonul, iar fostul primar se mândrește cu această realizare.

Dominic Fritz se laudă cu noul stadion al Politehnicii Timișoara, „Eroii Timișoarei”

În acest moment sunt montate scaunele care vor fi în culorile Politehnicii Timișoara, alb și violet. „Nu e randare. E noul stadion din Timișoara: Arena Eroii Timișoarei. Ultima sută de metri”, se arată în mesajul postat de Dominic Fritz.

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, în timp ce la peluză apare „1989”, trimitere la Revoluția din 1989. Stadionul „Eroii Timișoarei” a costat 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de 10.100 de persoane. Lucrările au început în martie 2024, astfel că arena va fi inaugurată după aproape doi ani și jumătate.

Stadionul este amplasat pe un teren de 9000 mp și va beneficia de o parcare cu 450 de locuri, dar și un părculeț. Arena din Timișoara va fi de categoria 4 și va putea găzdui aici competiții internaționale, conform cerințelor UEFA și IFAB.

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Poli Timișoara va evolua momentan pe „Electrica,” probabil până în mijlocul anului 2027. „Poli nu va putea juca pe stadionul Eroii Timișoarei anul acesta. Termenul de finalizare a arenei anunțat de Primăria Timișoara, luna decembrie, pare că va fi respectat, dar omologarea necesită timp așa că, cel mai probabil, alb-violeții vor evolua tot pe bătrâna Electrica până se vor obține toate avizele”, a explicat Simonis.

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Poli Timișoara va avea două stadioane: Eroii Timișoarei și „Dan Păltinișanu”

Paradoxal, cu toate că Timișoara a rămas printre ultimele localități mari fără stadion de 5 stele, acest municipiu va avea nu unul, ci două stadioane noi. Asta, pentru că în paralel cu „Eroii Timișoarei”, în oraș a început și construcția stadionului „Dan Păltinișanu”. Acesta va fi un stadion de 5 stele cu 32.000 de locuri, al doilea cel mai mare din țară după Arena Națională.