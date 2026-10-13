Imagini spectaculoase de la noul stadion al lui Dinamo! S-au reluat lucrările în Ștefan cel Mare. Foto + Video

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Lucrările la noul stadion al lui Dinamo s-au reluat marți, 13 octombrie, după ce au fost întrerupte timp de mai multe luni, pe perioada verii. A început oficial faza a doua a construcției, pe șantier intrând utilajele și muncitorii, după o lungă perioadă în care lucrările au fost blocate de proceduri birocratice.

S-au reluat lucrările la noul stadion al lui Dinamo

Lucrările la noul stadion al lui Dinamo s-au reluat pe 13 octombrie, la fața locului fiind prezenți muncitori și utilaje ale companiilor care lucrează la arenă. „În sfârșit, începând de astăzi, constructorii de la Bog’art, ACI Cluj și Straco demarează aducerea în Ștefan cel Mare a utilajelor și echipamentelor grele: excavatoare, buldozere, instalații de forat piloți, platforme, camioane de transport, autobetoniere și containere de șantier și mai ales muncitorii si toată forța de muncă necesară pentru începerea efectivă a lucrărilor aferente fazei a II-a.

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După luni întregi de așteptare, analize, documentații și proceduri, este timpul să vedem din nou activitate consistentă pe șantier, nu doar birocrație în birouri, deja răbdarea suporterilor a fost pusă prea mult timp la încercare”, este mesajul transmis pe . În imaginile surprinse de reporterul FANATIK pot fi văzute lojile lui , care ar urma să fie demolate în curând după ce au cauzat mari probleme cu privire la construcția , dar și ultimul stâlp de nocturnă al vechiului stadion.

Cât costă noua arenă a lui Dinamo și când ar urma să fie inaugurată

Noua arenă a lui Dinamo urma inițial să coste 172 de milioane de euro, însă , aspect dezvăluit de FANATIK luni, 12 octombrie. Stadionul care ar urma să poate numele legendarului Mircea Lucescu va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri și a fost proiectată cu facilități pentru competiții internaționale.

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Stadionul pe care va juca formația „roș-albă” ar urma să aibă patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru presă și persoane cu dizabilități, 12 loje VIP și un ‘lounge’ de peste 400 de metri pătrați. De asemenea, complexul va include un restaurant, un hotel pentru sportivi, o cantină, un centru de recuperare, dar și un heliport. Noul stadion ar trebui să fie finalizat în 2027, însă inaugurarea va avea loc, cel mai probabil, în 2028. Momentan, Dinamo își joacă meciurile pe Arena Națională și pe stadionul „Arcul de Triumf”. Ultimul meci jucat de „câini” pe vechea arenă a fost returul barajului de menținere contra lui U Cluj din 2022, încheiat la egalitate, 1-1.

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