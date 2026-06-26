Imagini spectaculoase din cantonamentul Universității Craiova! Cum s-au relaxat campionii României după remiza cu Sabah. Video

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Universitatea Craiova îmbină utilul cu plăcutul în cantonamentul din Austria. După remiza obținută în fața campioanei Azerbaidjanului, FK Sabah, scor 1-1, staff-ul tehnic le-a pregătit elevilor lui Filipe Coelho și un moment de respiro. După ședința de recuperare desfășurată în prima parte a zilei, campionii României au lăsat pentru câteva ore deoparte fotbalul și au avut parte de o doză serioasă de adrenalină, într-o experiență care le-a adus zâmbetul pe buze și a stârnit reacții savuroase.

Adrenalină și voie bună pentru campionii României în cantonamentul din Austria

Universitatea Craiova continuă pregătirea din Austria, acolo unde pune la punct ultimele detalii înaintea startului noului sezon. După testul disputat împotriva celor de la FK Sabah, încheiat la egalitate, 1-1, jucătorii au beneficiat de un program mai relaxat.

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În prima parte a zilei, fotbaliștii au efectuat obișnuita ședință de recuperare, iar ulterior staff-ul le-a pregătit o activitate specială. Alb-albaștrii au testat celebrul Alpine Coaster, una dintre cele mai populare atracții montane din Austria, unde participanții coboară pe un traseu spectaculos cu ajutorul unor sănii montate pe șine.

Imaginile publicate de Universitatea Craiova pe rețelele de socializare surprind o atmosferă excelentă în lotul campioanei României. Zâmbetele, glumele și reacțiile jucătorilor au arătat că experiența a fost una pe placul tuturor. Printre cei mai expresivi s-au numărat Alexandru Crețu, David Matei, Nicușor Bancu, Adrian Rus și Alexandru Maxim.

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Distractie in cantonamentul Unibersitatii Craiova

Universitatea Craiova, o victorie și remiză în amicalele din Austria

Universitatea Craiova a început cantonamentul din Austria cu o victorie categorică, 7-1 împotriva formației locale FC Stubai. La trei zile distanță, campioana României a încheiat la egalitate, scor 1-1, duelul de verificare cu Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului.

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Ultimul amical se va disputa pe 29 iunie, începând cu ora 18:00, contra formației ucrainene Polissya Zhytomyr, care a încheiat sezonul 2025-2026 pe locul 3. Primul meci oficial al Craiovei din sezonul 2026-2027 va avea loc la aproximativ o săptămână după ce echipa revine în țară.

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Lotul deplasat de Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria:

Portari: Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Răzvan Sava, Alexandru Maxim;

Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Răzvan Sava, Alexandru Maxim; Jucători de câmp: Alexandru Glodean, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Darius Fălcușan, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Florin Gașpăr, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabishvili, Samuel Teles, Alexandru Crețu, David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, Sebastian Șerban, Ștefan Baiaram, Carlos Mora, Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba, Monday Etim, Alexandru Iamandache, Denys Muntean, David Barbu.

Cum arată programul Universității Craiova la startul noului sezon

, unul în care nu va exista loc de respiro. Campioana României va începe aventura în preliminariile Ligii Campionilor, va lupta pentru primul trofeu intern al stagiunii, Supercupa României, iar la doar câteva zile distanță va debuta și în noul sezon de SuperLiga. În mai puțin de două săptămâni, formația pregătită de Filipe Coelho va disputa patru meciuri oficiale, toate cu o miză importantă.

Programul campioanei României pentru prima parte a lunii iulie:

8 iulie – ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României);

– ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României); 12 iulie – Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”;

– Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”; 15 iulie – Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30);

– Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30); 18 iulie – debutul în noul sezon al SuperLigii, adversara urmând să fie cunoscută după tragerea la sorți a programului competițional.

În funcție de rezultatele din dubla cu ML Vitebsk, programul formației lui Filipe Coelho poate deveni și mai aglomerat, deoarece o eventuală calificare ar însemna prezența în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuarea unui ritm infernal de meciuri. De asemenea, chiar și cu un eșec Universitatea Craiova ar continua în competițiile europene, mai exact în Conference League, unde va juca din turul doi preliminar.