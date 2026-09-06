Imagini spectaculoase din vestiarul Rapidului! Cum au sărbătorit giuleștenii victoria așteptată de 18 ani la Galați. Video

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Imediat după partidă, Alex Pașcanu era printre jucătorii aleși să ofere reacții la cald la flash-interviu. Fundașul anunța că atmosfera în vestiar e senzațională după ce Rapidul a câștigat pe un teren greu, unde puține echipe reușesc să învingă.

Sărbătoare în vestiarul Rapidului! Jucătorii alături de antrenorul Daniel Pancu s-au bucurat după victoria de la Galați

„Atmosfera e senzațională, am început să sărbătorim imediat după meci, pe gazon. Probabil va ține două zile. În vestiar e bucurie mare”, a declarat Pașcanu, eroul serii de la Galați, la Prima Sport.

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După cum se poate vedea și în imaginile publicate pe contul oficial de Facebook al clubului din Giulești, în vestiarul echipei a fost sărbătoare imediat după meci. În mijlocul jucătorilor, Daniel Pancu pare cu adevărat fericit.

Între timp, numele lui Pașcanu este pe buzele tuturor coechipierilor, care i-au dedicat o melodie. „Și Pașcanu, ale”, a fost hitul serii în vestiarul unde s-au schimbat jucătorii Rapidului imediat după meci.

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Rapidul a urcat pe locul secund în clasament, însă campionatul e doar la început

Rapidul a început bine acest campionat, cu toate că antrenorul Daniel Pancu remarca cum momentan nu există chimie între jucători. Chiar și așa, giuleștenii au urcat pe locul secund, la egalitate cu Petrolul Ploiești și par să aibă șanse reale în acest sezon în lupta la titlu.

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„Ținând cont că suntem pe locul 2 cu atâtea experimente nu pot decât să fiu foarte mulțumit. Sunt convins că această echipă poate deveni una foarte puternică pentru România, de top 3.

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Riscul cel mai mare cand joci 4-2-4, jucătorii nu pot pune mereu presiune pe apărarea adversă, mai ales in deplasare. Riști, când pierzi mingile din față să fii prins pe contraatac. Mai ales că arbitrii de obicei dau 1-2% pentru gazde. Dar azi a fost un arbitraj foarte bun”, a explicat și antrenorul Daniel Pancu după meci.