Imagini spectaculoase! Fiul fostului patron din Liga 1 a jonglat pe plajă cu Dani Alves: „L-a invitat la Levante, la el acasă”

Retras din fotbal la începutul anului 2023, după o aventură de câteva luni la UNAM Pumas, Dani Alves se distrează pe plajele din Spania, acolo unde fiul unui fost patron din Liga 1 a avut ocazia să îl cunoască.

Vivi Răchită: „Dani Alves l-a invitat pe Ioachim în Levante, unde are casă”

Cu 994 de meciuri strânse atât la nivel de club, cât și la nivel internațional, Dani Alves a fost la un moment dat unul dintre cei mai titrați fotbaliști din istorie. Brazilianul a cucerit în cariera sa nu mai puțin de 39 de trofee. El a jucat la Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus Torino, PSG, Sao Paulo și Pumas.

Un sportiv desăvârșit, fostul mare fotbalist a fost surprins pe plajă de fiul lui Cătălin Rufă, fostul patron al celor de la Sportul Snagov, iar Vivi Răchită a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA experiența puștiului pe o plajă din Tenerife.

„Cătălin Rufă și-a luat casă în Tenerife (în Santa Cruz), fostul patron de la Sportul Snagov și pe plajă acolo, m-a sunat, mi-a dat și mesaj, a apărut pe plajă Dani Alves. Ioachim, băiatul lui Cătălin Rufă, care joacă acolo la grupele de copii și juniori și e foarte talentat s-a dus la el și uite, îl învăța Dani Alves cum să stea în teren.

Îi spune nu vrei să ținem mingea în sus și uite și tu cum ține ăla mic mingea cu Dani Alves. Turiștii îl întrebau, e băiatul tău? că cel mic e blond. L-a invitat pe Ioachim în Levante, Dani Alves are acolo casă și l-a invitat să vină pe la el. E un băiat extraordinar, are 40 de trofee. I-a dat autograf lui Ioachim. La naționala Braziliei are banderola pe mână, adică, să fii căpitanul Braziliei..

L-a depășit Messi la numărul de trofee. El avea vreo 39 și Messi are acum 40 sau 41 cu Copa America. E plin de tatuaje. N-ai cum să nu-l recunoști!”, a spus Vivi Răchită.

Dani Alves, eliberat la începutul anului 2024 din închisoare

Deși a fost un fotbalist uriaș, Dani Alves nu a avut o viață extrasportivă chiar exemplară. Acuzat că a violat o tânără în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2022 într-un club de noapte din Barcelona, brazilianul a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, dar a fost eliberat pe cauțiune în martie 2024, când un grup de prieteni plus un fotbalist în activitate .

Inițial, s-a vehiculat că familia lui Neymar ar fi fost cea care ar fi sărit în ajutorul lui Dani Alves, însă informația a fost dezmințită de presa din Brazilia. La data de 10 aprilie 2024, Tribunalul din Barcelona și Dani Alves a rămas în libertate. Totodată, în ziua în care a fost eliberat, fostul jucător de la Barcelona , care a ținut până la 5 dimineața.

Trofeele cucerite de Dani Alves în cariera sa

6 titluri de campion al Spaniei

6 Copa del Rey

5 Supercupe ale Spaniei

un titlu de campion al Italiei

o cupă a Italiei

2 titluri de campion al Franței

o cupă a Franței

o Supercupă a Franței

o Cupă a Ligii Franței

3 trofee UEFA Champions League

2 trofee UEFA Europa League

4 Supercupe ale Europei

3 Mondiale ale Cluburilor

2 Copa America

2 Cupe ale Confederațiilor

campion olimpic cu naționala Braziliei.

