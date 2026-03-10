Imagini tari de la primul antrenament al FCSB sub comanda lui Mirel Rădoi! Jucătorii care s-au pregătit separat. Foto

ADVERTISEMENT

După ce a surprins pe toată lumea când a acceptat să se întoarcă la FCSB pentru a-l ajuta pe nașul Gigi Becali, Mirel Rădoi s-a și apucat de treabă. Antrenorul a susținut prima ședință de pregătire la campioana en-titre.

Mirel Rădoi a condus primul antrenament la FCSB

Mirel Rădoi la sosirea în baza de la Berceni. După ce a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul și-a început munca la FCSB.

Împreună cu staff-ul său, Rădoi a ieșit pe unul din terenurile de antrenament ale bazei ”roș-albaștrilor” și a condus primul sa ședință de pregătire din noul mandat. Însă, el nu a avut toți jucătorii la dispoziție.

Fundașul central Siyabonga Ngezana, care , s-a antrenat separat sub atenta privire a unuia dintre colaboratorii lui Rădoi. Iar Ionuț Cercel, și el cu probleme medicale, s-a pregătit la sală împreună cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti.

Cum arată staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB

Una dintre condițiile pe care antrenorul i le-a pus lui Gigi Becali pentru a prelua FCSB în acest moment este . Iar patronul ”roș-albaștrilor” i-a acceptat cererea.

”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a declarat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu a fost păstrat Thomas Neubert în staff-ul FCSB

În cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial ca antrenor, Mirel Rădoi a explicat , deși acesta era unul dintre oamenii cei mai apreciați de la FCSB.

”Eu am venit cu staff-ul meu. În staff-ul primei echipe Thomas Neubert nu este. Am ținut ca peste tot unde am fost să fiu alături de staff-ul meu. Nu am impus echipelor să își concedieze oamenii, doar să fie mutați.

E foarte greu să începem să explicăm ce urmărim la fiecare exercițiu, am fi pierdut timp de ambele părți. Cam una dintre condițiile de care vorbeam este prezența staff-ului. Asta este una dintre condițiile din cauza căreia nu am ajuns mai devreme la Universitatea Craiova”, a spus Rădoi.