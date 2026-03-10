Sport

Imagini tari de la primul antrenament al FCSB sub comanda lui Mirel Rădoi! Jucătorii care s-au pregătit separat. Foto

Mirel Rădoi și-a început noul mandat la FCSB și a condus primul antrenament. Cine sunt jucătorii care nu au putut, de fapt, participa la ședința de pregătire a tehnicianului.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
10.03.2026 | 18:02
Imagini tari de la primul antrenament al FCSB sub comanda lui Mirel Radoi Jucatorii care sau pregatit separat Foto
ULTIMA ORĂ
11 poze
Vezi galeria
Mirel Rădoi a condus primul antrenament din noul mandat de la FCSB. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce a surprins pe toată lumea când a acceptat să se întoarcă la FCSB pentru a-l ajuta pe nașul Gigi Becali, Mirel Rădoi s-a și apucat de treabă. Antrenorul a susținut prima ședință de pregătire la campioana en-titre.

Mirel Rădoi a condus primul antrenament la FCSB

Mirel Rădoi a avut parte de o primire fantastică din partea suporterilor la sosirea în baza de la Berceni. După ce a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul și-a început munca la FCSB.

ADVERTISEMENT

Împreună cu staff-ul său, Rădoi a ieșit pe unul din terenurile de antrenament ale bazei ”roș-albaștrilor” și a condus primul sa ședință de pregătire din noul mandat. Însă, el nu a avut toți jucătorii la dispoziție.

Fundașul central Siyabonga Ngezana, care în continuare refuză să se opereze, s-a antrenat separat sub atenta privire a unuia dintre colaboratorii lui Rădoi. Iar Ionuț Cercel, și el cu probleme medicale, s-a pregătit la sală împreună cu kinetoterapeutul Ovidiu Kurti.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Ngezana FCSB

Cum arată staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB

Una dintre condițiile pe care antrenorul i le-a pus lui Gigi Becali pentru a prelua FCSB în acest moment este să vină împreună cu staff-ul său. Iar patronul ”roș-albaștrilor” i-a acceptat cererea.

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a declarat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De ce nu a fost păstrat Thomas Neubert în staff-ul FCSB

În cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial ca antrenor, Mirel Rădoi a explicat de ce nu l-a păstrat în staff pe preparatorul fizic Thomas Neubert, deși acesta era unul dintre oamenii cei mai apreciați de la FCSB.

”Eu am venit cu staff-ul meu. În staff-ul primei echipe Thomas Neubert nu este. Am ținut ca peste tot unde am fost să fiu alături de staff-ul meu. Nu am impus echipelor să își concedieze oamenii, doar să fie mutați.

E foarte greu să începem să explicăm ce urmărim la fiecare exercițiu, am fi pierdut timp de ambele părți. Cam una dintre condițiile de care vorbeam este prezența staff-ului. Asta este una dintre condițiile din cauza căreia nu am ajuns mai devreme la Universitatea Craiova”, a spus Rădoi.

Cum a decurs primul antrenament al lui Mirel Rădoi la FCSB

De ce Thomas Neubert nu este în staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB....
Fanatik
De ce Thomas Neubert nu este în staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a spus tot la prima conferință de presă
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600...
Fanatik
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
„Sunt șanse să rămâneți și din vară la FCSB?”. Mirel Rădoi, răspuns nesperat...
Fanatik
„Sunt șanse să rămâneți și din vară la FCSB?”. Mirel Rădoi, răspuns nesperat pentru nașul Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!