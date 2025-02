Imagini tari din vestiarul Universității Craiova! Alex Mitriță și-a arătat calitățile de lider: „Să protejăm casa asta!”. Video

Universitatea Craiova a postat un clip cu discursul pe care Alex Mitriță l-a ținut în vestiarul oltenilor după succesul cu U Cluj, scor 1-0. „Piticul atomic” a demonstrat încă o dată că este un fotbalist important pentru „leii” din Bănie și în afara terenului de fotbal.

Alex Mitriță, discurs fabulos în vestiarul Universității Craiova după 1-0 cu U Cluj: „Să protejăm casa asta, suntem o familie”

Transferul lui Alex Mitriță din vara anului 2023 s-a dovedit a fi un real câștig pentru . Odată cu revenirea starului în Bănie, publicul oltenesc și-a regăsit idolul de care se leagă toate speranțele „juveților” pentru câștigarea unui titlu de campioană.

„Piticul” a dat zeci de goluri în tricoul Universității Craiova și i-a ținut în priză pe jucătorii „juveților” cu discursurile din vestiar. Oltenii au publicat ultimul speech pe care Alexandru Mitriță l-a ținut în fața colegilor.

„Suntem o familie, nu mă interesează cum am câștigat în seara asta. Am câștigat pentru că am avut atitudine, am alergat și am fost o echipă. Ați văzut cum alergam toți în minutul 90! Asta este cel mai important, aveam nevoie de cele trei puncte.

O să se spună că nu am jucat bine, dar nu mă interesează. Important este că am câștigat, mergem la Slobozia și luăm trei puncte! Să le arătăm că avem continuitate, nu că am câștigat două meciuri și gata. Asta înseamnă să fim o echipă, o familie.

Să ne protejăm unii pe alții și să protejăm casa asta pentru că asta este cel mai important”, a spus Alexandru Mitriță după Universitatea Craiova – U Cluj, scor 1-0.

Alex Mitriță a împlinit 30 de ani! Cicâldău i-a dedicat golul din Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-1

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. Alexandru Cicâldău a marcat unicul gol al întâlnii de la Clinceni, iar la finalul partidei a dezvăluit că i-a dedicat reușita colegului său care a împlinit 30 de ani pe 8 februarie.

Înaintea meciului cu Oțelul Galați, Alex Mitriță are 12 goluri și 5 pase decisive în tricoul Universității Craiova doar în SuperLiga. „Piticul atomic” se află într-o formă excelentă, iar oltenii se tem că l-ar putea pierde în vară.

„Nu știu dacă pleacă sau nu. Este o situație în care, dacă are evoluții bune și este cineva interesat, este la o anumită vârstă și este normal să îl înțelegi. Venirea lui aici, a fost o discuție între el și domnul Rotaru.

Sunt convins că s-au pus niște termeni de conviețuire, dar și de plecare pentru o anumită ofertă. Totul a fost o discuție privată, nu știu exact. Orice este posibil la vară”, spunea Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.