Imagini teribile cu avionul care s-a prăbușit în China! Aeronava a lovit solul cu peste 400 km/h! Zona accidentului, greu accesibilă

, din sudul Chinei. La bordul aeronavei se aflau 132 de pasageri, plus echipajul de bord, iar la momentul actual nu se știe dacă există supraviețuitori. Având în vedere că avionul a lovit solul aproape perpendicular, este greu de crezut că poate fi vorba de vreun miracol.

Avion cu peste 100 de pasageri, prăbușit în China

Pe măsură ce oamenii au putut ajunge în preajma epavei, au apărut și imagini de la locul gravului incident aviatic. Pe Twitter au fost publicate imagini cu dezastrul de la sol, dar și cu momentele dinaintea prăbușirii avionului.

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere au reușit să surprindă ultimele secunde dinaintea prăbușirii, în care avionul pică direct către sol cu mare viteză:

Final seconds of — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview)

O altă filmare realizată de la distanță arată locul prăbușirii avionului. Panta unui deal, o zonă împădurită, este învăluită în fumul degajat de explozia și incendiul ce au urmat prăbușirii:

OMG

MU5735 Please reply!!!

Please reply!!!

😭😭😭 — Timi.Chen (@TTabaoshab)

Un alt videoclip, realizat de la o distanță mai mică, arată amploarea incendiului de la nivelul pădurii:

RIP Mu5735 plane crash – 133 people on board — Hing Kan (@hingkan88)

Imaginile dezastrului din China: Boeing 737 prăbușit într-o zonă împădurită

Ajunși, probabil, în apropierea locului prăbușirii, mai mulți localnici au filmat o bucată din fuzelajul aeronavei ce s-a prăbușit în urmă cu câteva ore:

Not a good sign🙏🙏 — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview)

Un alt videoclip filmat în pădure arată urmările dezastrului:

This afternoon, a Kunming-Guangzhou flight crashed in Wuzhou, Guangxi, with 133 people on board — Best Win Printing (@BestWinPrinting)

Această animație arată parcursul pe care l-a avut aeronava până în momentul prăbușirii:

Flight path — Thomas Horsman  (@ThomasHorsman1)

Iar un alt utilizator arată datele de pe Flight Radar 24, care sugerează amploarea acestui accident aviatic. După cum s-a văzut în primul videoclip, aeronava a căzut aproape vertical, iar Flight Radar 24 a consemnat ultima schimbare de altitudine cu o rată de 9,5 kilometri pe minut. Astfel, avionul ar fi lovit pământul cu o viteză de 570 de kilometri pe oră.

The final position report for has a decent rate of 31,000 feet per minute. — Aus Covid and Vax stats #STANDWITHUKRAINE (@aus_forum)

Un alt calcul făcut având în vedere datele disponibile sugerează că avionul ar fi avut o viteză de peste 370 de kilometri pe oră în ultima parte a picajului:

Seems actual fall started for after descending to 20,000ft. Vertical speed was 4660fpm. High, but not that bad. From then on it went bad. From 20,000 to 10,000 ft, the descent rate was 10,000fpm. Then fell to 3225ft in 20sec: VS-20,345fpm. — Jacob K Philip (@JacobKPhilip)

138 de pompieri au fost mobilizați de urgență pentru a merge la locul tragediei aviatice.