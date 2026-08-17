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Imagini terifiante! Cum arată gazonul pe „Arcul de Triumf” înainte de FCSB – FC Botoșani

FCSB - FC Botoșani nu s-a putut juca în nordul Moldovei, așa cum conducătorii roș-albaștrilor și-au dorit, iar cele două echipe se vor întâlni pe „Arcul de Triumf”. Cum arată gazonul
Ciprian Păvăleanu
17.08.2026 | 19:55
Imagini terifiante Cum arata gazonul pe Arcul de Triumf inainte de FCSB FC Botosani
SPECIAL FANATIK
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Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de FCSB - FC Botoșani. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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FCSB – FC Botoșani este epilogul rundei cu numărul 5 din SuperLiga României. Cele două se vor întâlni la București, deși conducătorii roș-albaștrilor au încercat să mute meciul la Botoșani pentru a evita gazonul dezastruos. Cum de ce ți-e frică nu scapi, meciul se va disputa tot pe „Arcul de Triumf”, iar suprafața de joc nu arată deloc bine înaintea partidei.

Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de FCSB – FC Botoșani

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a explicat că cererea FCSB-ului de a muta meciul la Botoșani a fost refuzată pentru a nu crea un precedent fără ca motivul să fie unul întemeiat. Mai mult decât atât, cererea ar fi trebuit făcută din timp, cu cel puțin 7 zile înaintea partidei, lucru care nu s-a întâmplat.

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Astfel, meciul se va disputa pe același teren pe care s-a jucat FCSB – Farul, „Arcul de Triumf”. Gazonul arată dezastruos înaintea meciului ce va închide etapa a 5-a din SuperLiga României.

Gazon Arcul de Triumf FCSB - FC Botoșani
Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de FCSB – FC Botoșani. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK

De ce gazonul de pe „Arcul de Triumf” a ajuns să fie o povară pentru echipele care joacă pe el

Costurile necesare pentru întreținerea gazonului de pe „Arcul de Triumf” sunt 25.000 de euro, însă reprezentanții Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” au explicat că nu au avut la dispoziție niciun ban pentru acest proces: „În ultimele zile, gazonul Stadionului Național „Arcul de Triumf” a devenit subiect de dezbatere publică. Critica este legitimă. Întrebările sunt legitime. Iar noi nu am ascuns niciodată problemele pe care le avem. Dar, dacă discutăm despre starea unui stadion public, atunci trebuie să discutăm până la capăt și despre resursele publice alocate pentru întreținerea lui.

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Iar aici există o cifră pe care orice analiză corectă ar trebui să o menționeze: 0 LEI. Aceasta este alocarea bugetară distinctă de care CSN „Arcul de Triumf” a beneficiat, atât anul trecut, cât și anul acesta, pentru întreținerea gazonului terenului central. Zero lei pentru întreținerea unei suprafețe de joc care trebuie să răspundă exigențelor sportului profesionist”, au transmis reprezentanții Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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