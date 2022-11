Imagini terifiante în Teheran. Poliția a deschis focul într-o stație de metrou. Mai multe femei, bătute. Video

Protestele continuă în Iran. În această săptămână, noi cazuri de violență au fost semnalate împotriva civililor. Un incident extrem de grav a avut loc recent, în Teheran.

În social media au început să curgă dintr-o stație de metrou situată în Capitala Iranului.

În clipuri se pot observa oameni disperați spre ieșiri, după ce forțele iraniene au deschis focul pentru a-i alunga pe protestatarii care se adunaseră în subteran.

Presa internațională scrie că forţele de securitate iraniene au deschis focul pentru a-i alunga protestatarii care se adunaseră acolo. Agenții au bătut mai multe femei care nu aveau capul acoperit, scrie de .

În mai multe filmări postate pe Twitter se observă cum oamenii aleargă către ieşirile staţiei, la scurt timp după ce poliţia a deschis focul cu gloanțe de cauciuc. O parte dintre civili cad și sunt pur și simplu călcați în picioare.

