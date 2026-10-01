Imagini tulburătoare la Konyaspor – Palestina B. Mesajul care a răsunat în Turcia: ”Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”

ADVERTISEMENT

Un oraș din Turcia a fost martorul unor imagini tulburătoare. Aceasta au fost surprinse în timpul meciului Konyaspor – Palestina B, unde un mesaj a atras atenția imediat. Face trimitere la persoanele afectate de conflictul din Gaza, dar mai ales la copii.

Amicalul Konyaspor – Palestina B, încărcat de emoții

Konyaspor și a Palestinei s-au întâlnit miercuri, 30 septembrie, pe stadionul din Konya, Turcia. Cele două echipe de fotbal au disputat un meci amical care s-a încheiat 2-2. Acesta a fost organizat în cadrul evenimentului „Ziua Palestinei”, sub sloganul denumit „Casa noastră este casa voastră”.

ADVERTISEMENT

Momentul a avut loc pentru a trage un semnal de alarmă asupra unui conflict major. Stadionul care are aproximativ 42.000 de locuri a fost plin de oameni care au privit partida ce a fost întreruptă de mai multe ori. Naționala Palestinei a fost întâmpinată cu torțe și scandări de către localnici înainte de sosirea pe stadion.

De asemenea, înainte de startul meciului fotbaliștii palestinieni au ieșit pe teren pentru a saluta publicul. Sportivii de la Konyaspor au transmis mesajul: „Bine ați venit acasă. Suntem aceiași suporteri, suntem de aceeași parte”, conform presei din Turcia. În plus, spectatorii au făcut gesturi emoționante și impresionante care au făcut înconjurul lumii.

ADVERTISEMENT

Ele au fost dedicate copiilor și sportivilor palestinieni afectați de conflictul din Gaza. Fotbalul a fost doar o mică parte a evenimentului. În tribune mii de suporteri au arborat steaguri turcești și palestiniene, iar stadionul a fost martor a unor coregrafii și mesaje dedicate Palestinei și copiilor uciși în conflict. Unul dintre acestea a ieșit în evidență.

ADVERTISEMENT

„Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”, este mesajul ce a fost afișat în tribune și dedicate copiilor și victimelor conflictului. Mai mult decât atât, pe teren a fost desfășurat și un banner cu reprezentări ale păcii și libertății, printre care un porumbel alb, o ramură de măslin, steagul Palestinei și al Ierusalimului.

ADVERTISEMENT

TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan hazırlık maçında, Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak atıldı. — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR)

Momentul puternic din minutul 10

Un alt moment special care a avut loc în timpul amicalului Konyaspor – Palestina B s-a produs în minutul 10. Jocul a fost întrerupt pentru scurt timp, luminile stadionului au fost stinse, iar pe ecrane au fost prezentate numele copiilor care au fost uciși în atacurile din Gaza care au pornit în data de 7 octombrie 2023.

În plus, spectatorii au aruncat jucării de pluș pe teren, într-un gest simbolic legat de copii. Acesta a avut rolul de a atrage atenția asupra situației disperate a celor mici. Totodată, meciul a fost oprit la 10:14 minute pentru a marca numărul sportivilor palestinieni despre care organizatorii au afirmat că și-au pierdut viața până acum.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii au rămas nemișcați pentru a transmite un mesaj de comemorare pentru cei 1.014 sportivi menționați în cadrul evenimentului. O altă parte, considerată neobișnuită, și care a devenit virală are legătură cu finalul meciului, care nu a avut o durată de 90 de minute. Acesta s-a încheiat în minutul 89:59.

Arbitrul Mehmet Türkmen, care a oprit partida terminată cu scorul de 2-2, a declarat că acest gest arată „faptul că în Palestina nu doar fotbalul e întrerupt și neterminat, ci și viețile, visele, copilăria”, au scris turcii de la r. Pe tabela stadionului a apărut mesajul: „Meciul a fost amânat până când Palestina va fi liberă”.

În altă ordine de idei, toate cele patru goluri marcate de fotbaliști au venit în primele 28 de minute. Scorul de 2-2 a rămas neschimbat până la final. Un aspect interesant este că meciul a fost gratuit și fără bilete. Organizatorii au conceput această partidă ca un eveniment de solidaritate, nicidecum ca un meci comercial obișnuit.

🏟️ Konya’da tribünler tek yürek! 🇵🇸🇹🇷 Konyaspor taraftarlarından gecenin anlam ve önemine yakışan muhteşem koreografiler! — TRT Spor (@trtspor)

Mesajele oficialilor înainte de amical

Meciul dintre Konyaspor și Palestina B a avut și o puternică dimensiune oficială. Mai mulți oficiali și politicieni au transmis mesaje înaintea amicalului. Unul dintre aceștia este președintele Consiliului de Administrație al Fundației İlim Yayma, Necmeddin Bilal Erdoğan. El a vorbit despre semnificația întâlnirii dintre Konyaspor și naționala Palestinei.

„Noi spunem: «Aici este și casa voastră». Le transmitem fraților noștri palestinieni mesajul: «Nu sunteți abandonați». Spunem: «Chiar dacă toată lumea ar păstra tăcerea, Turcia nu va păstra tăcerea în fața acestei situații». Vrem să se oprească ceea ce se întâmplă pentru ca acești copii să poată trăi, să poată merge la școală și să existe pace în regiune. Vrem ca poporul palestinian să poată trăi liber în propria patrie”, a spus Bilal Erdoğan.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a comentat la rândul său partida și a mulțumit celor din Konya pentru primirea acordată naționalei palestiniene. Mai mult decât atât, a descris meciul drept un simbol al solidarității dintre Turcia și .

„În această seară, la Konya, meciul amical dintre Konyaspor și echipa națională de fotbal a Palestinei a reprezentat un exemplu remarcabil de fraternitate, solidaritate și unitate a inimilor între țările noastre”, a transmis șeful statului, pe platforma americană de socializare X. Totodată, a urat „cele mai calde salutări și sentimente de afecțiune” jucătorilor palestinieni, care au călătorit în Turcia pentru acest meci, precum și poporului palestinian, relatează .