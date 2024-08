Imagini uluitoare chiar sub ochii lui Jose Mourinho! Președintele turc a fost lovit cu sticle și pus la pământ. Video

Incidente la meciul Goztepe – Fenerbahce, scor 2-2, în etapa a 2-a din SuperLiga Turciei. Duelul a fost întrerupt în minutul 50, după ce președintele lui Fenerbahce, Ali Koç, a fost lovit cu sticle de suporteri. Ulterior, oficialul vicecampioanei Turciei a fost pus la pământ.

Imagini uluitoare chiar sub ochii lui Jose Mourinho! Președintele turc a fost lovit cu sticle

Fenerbahce și-a căutat refugiu în campionat, după ce a . Formația antrenată de Jose Mourinho a început bine partida din deplasare cu Goztepe și a marcat de două ori în prelungirile primei reprize prin Dzeko și En Nesyri.

Repriza a doua le-a aparținut gazdelor care au restabilit egalitatea prin Gunter și Romulo. Meciul terminat la egalitate nu a fost lipsit de incidente. În minutul 50, președintele lui Fenerbahce, Ali Koç, a părăsit tribuna de unde urmărea meciul pentru a merge în fața tribunei unde se aflau suporterii lui Fenerbahce.

Oficialul vicecampioanei Turciei a mers către zona în care se aflau suporterii lui Fenerbahce cu o escortă personală. La un moment dat, omul de afaceri a trecut prin zona în care se aflau suporterii lui Goztepe. Fanii gazdelor au început să arunce cu obiecte și chiar să-l lovească pe Ali Koç.

Președintele lui Fenerbahce, pus la pământ la meciul cu Goztepe

la marginea terenului. La un moment dat, președintele Ali Koç a fost împins de un individ și a căzut la pământ. Conform presei din Turcia, forțele de ordine l-au identificat pe individul care l-a împins pe bașkanul turc.

Ali Koç s-a ridicat și a fost păzit bine atât de escorta personală, cât și de forțele de securitate prezente la stadion. Cel care l-a împins pe conducătorul lui Fenerbahce ar fi un oficial al celor de la Goztepe.

Președintele lui Fenerbahce a mers în fața propriilor suporteri în semn de solidaritate, pentru că mai mulți fani ai vicecampioanei Turciei au rămas în afara stadionului. Nu li s-a permis să intre în tribună. „Asistăm la o noapte de terorism fotbalistic. Situația este extrem de periculoasă”, a emis Fenerbahce TV, după incidentele de la meciul din Izmir.

Ali Koç ülkenin saygın iş adamı, binlerce insana istihdam sağlayan ve ülke ekonomisinin lokomotif, koskoca Ali Koç’u bir şerefsizin düşürdüğü duruma bak, olacak şey değil..!! Yazıklar Olsun, Kınıyorum, Geçmiş olsun Ali Koç .!! — Engin Burukcu (@ebrkc_)

Ce a spus Jose Mourinho despre incidente: „Nu am înțeles ce era acolo”

Fenerbahce ocupă locul 2 în campionat, cu 4 puncte după două meciuri, la două puncte în spatele liderului Galatasaray. La final, Jose Mourinho a vorbit atât despre incidentele cu Ali Koç, cât și despre pasul greșit al lui Fenerbahce.

„Nu știu ce a fost, nu prea am văzut ce se întâmplă acolo. Singurul lucru pe care l-am văzut a fost o mulțime uriașă acolo. Nici jucătorii nu au înțeles ce s-a întâmplat. Jucătorii au văzut, dar nu au înțeles. Nu am înțeles de ce arbitrul a oprit jocul. Nu am înțeles ce era acolo. Am fost concentrat pe meci și să păstrez concentrarea jucătorilor.

A fost un meci dificil, dar în același timp a fost clar în controlul nostru cu un avans de 2-0. Am avut ocazii să înscriem al 3-lea gol, dar atunci situația s-a schimbat. Au marcat de unde mă așteptam, dintr-o minge moartă. Apoi am fost aproape de a marca un gol cu ​​Cenk Tosun, dar nu s-a întâmplat. Apoi au marcat ei”, a declarat „The Special One”.