Brigitte și Florin Pastramă au avut parte de câteva tensiuni în ultimul timp și chiar și-au anunțat despărțirea. Se pare că nu au putut să stea prea mult la distanță unul față de celălalt și au hotărât să se împace, judecând după cum au fost surprinși în public.

Sentimentele dintre Brigitte și soțul ei par să fie destul de puternice, dacă nu au rezistat să stea separați. Recent, fosta soție a lui Ilie Năstase a anunțat în cadrul unei emisiuni TV că nu mai poate sta alături de Florin Pastramă și că au nevoie de o pauză.

Se pare că bruneta a trecut repede peste aceste momente și s-a răzgândit. Zilele trecute, Brigitte a fost surprinsă în parcarea unui mall alături de soțul ei, iar ipostaza în care apar dă de înțeles că s-au împăcat.

Imagini uluitoare cu Brigitte și Florin Pastramă, după anunțul că s-au despărțit. Cum au fost surprinși

Brigitte spunea în urmă cu o săptămână că nu mai poate fi împreună cu Florin Pastramă din cauza violențelor verbale și fizice pe care le-ar fi îndurat din partea acestuia. La scurt timp, bruneta pare să-i fi dat încă o șansă partenerului ei, alături de care a fost surprinsă în parcarea unui centru comercial.

Brigitte Pastramă a ieșit din mall alături de soțul ei, iar cei doi se țineau de mână ca doi îndrăgostiți, semn că au reușit să-și rezolve conflictele din căsnicie. Echipa cancan.ro i-a filmat în timp ce se îndreptau spre mașină, iar Florin Pastramă pare să fie acum un soț model. Vezi aici imaginile în exclusivitate.

Mai mult, soțul lui Brigitte s-a transformat într-un adevărat gentleman și s-a oferit să-i care geanta partenerei sale de viață. Fosta soție a lui Ilie Năstase a purtat o haină de blană și niște cizme înalte asortate, însă pare să fi uitat de un accesoriu foarte important, și anume masca de protecție, pe care soțul ei o purta.

Nu doar că l-a iertat pe soțul ei, dar s-a împăcat și cu fratele acestuia, Relu Pastramă, după ce au avut parte de conflicte.

Brigitte a fost dată în judecată de cumnata ei

Potrivit sursei menționate mai sus, Simona Necula a dat-o în judecată pe Brigitte pentru calomnie. Dosarul a fost înrregistrat la Tribunalul București în data de 10 noiembrie.

Simona ar fi recurs la un asemenea gest după ce cumnata sa a acuzat-o de trădare, deși a fost lângă ea în momentele mai grele din viața ei. Totodată, Brigitte a publicat o discuție în care Simona Necula ar fi vorbit despre un gest făcut de Raluca Podea, care ar fi încercat să plătească pe cineva să-i bată pe cei doi soți.

„Dragii mei, am stat mult până am decis să vă împărtășesc coșmarul trăit de mine în familia Pastramă! Umilință, înșelăciune, înjunghiată pe la spate, însăși de ‘cumnățica’ mea, Simona Necula, care împreună cu Raluca Podea au uneltit planuri diabolice să îmi distrugă căsnicia, au trimis înregistrări intime presei, în diferite momente ale vieții mele, în care, de exemplu, sărbătoream un de an de căsnicie”, a povestit Brigitte pe Instagram.