Imagini uluitoare cu Lamine Yamal după Turcia – Spania 0-6. Superstarul ibericilor a rămas fără pașaport. Video

Ibericii s-au impus cu 6-0 într-un meci în care băieții lui Luis de la Fuente au făcut spectacol pe teren și nu au avut nicio emoție. La final, Lamine Yamal a avut dificultăți în a-și găsi pașaportul.

Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul în Turcia

deși echipa s-a distrat pe teren. Tânărul superstar al Barcelonei și-a trecut în cont două assisturi și a fost înlocuit în minutul 73.

La finalul partidei, talentatul fotbalist al Spaniei a avut o mare problemă în ceea ce privește pașaportul. El a fost surprins de jurnaliștii turci în timp ce își căuta pentru zeci de minute actul prin bagaje.

La un moment dat, Yamal a coborât din autocar și a început să-și cotrobăie prin propriul bagaj pentru a-și găsi pașaportul, iar mai apoi a fost și la vestiare, însă fără succes. În cele din urmă, extrema Spaniei a părăsit stadionul fără să-și găsească actul.

Ce a scris presa din Turcia despre acest incident

Tot acest proces de căutare a lui Lamine Yamal a fost surprins de camerele jurnaliștilor din „Țara Semilunii”, iar unul dintre ei, cunoscut pe platforma X sub numele de Emir, a postat aceste momente pe social media:

„Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul. După meci, Lamine Yamal și-a căutat pașaportul mult timp, s-a întors la vestiar și l-a căutat și acolo. A părăsit stadionul fără să-l găsească”, a scris un jurnalist turc pe X

