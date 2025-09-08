Sport

Imagini uluitoare cu Lamine Yamal după Turcia – Spania 0-6. Superstarul ibericilor a rămas fără pașaport. Video

Lamine Yamal a avut mai multe probleme după meciul cu Turcia, decât în timpul lui. „Perla” Barcelonei și-a pierdut pașaportul și l-a căutat în tot stadionul timp de minute în șir
Ciprian Păvăleanu
08.09.2025 | 11:33
Imagini uluitoare cu Lamine Yamal dupa Turcia Spania 06 Superstarul ibericilor a ramas fara pasaport Video
Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul la plecarea de pe stadionul din Konya. Foto: Colaj FANATIK

Spania a predat o lecție de fotbal Turciei chiar în „Țara Semilunii”.  Ibericii s-au impus cu 6-0 într-un meci în care băieții lui Luis de la Fuente au făcut spectacol pe teren și nu au avut nicio emoție. La final, Lamine Yamal a avut dificultăți în a-și găsi pașaportul.

Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul în Turcia

Lamine Yamal nu a făcut cel mai bun meci al său împotriva turcilor, deși echipa s-a distrat pe teren. Tânărul superstar al Barcelonei și-a trecut în cont două assisturi și a fost înlocuit în minutul 73.

La finalul partidei, talentatul fotbalist al Spaniei a avut o mare problemă în ceea ce privește pașaportul. El a fost surprins de jurnaliștii turci în timp ce își căuta pentru zeci de minute actul prin bagaje.

La un moment dat, Yamal a coborât din autocar și a început să-și cotrobăie prin propriul bagaj pentru a-și găsi pașaportul, iar mai apoi a fost și la vestiare, însă fără succes. În cele din urmă, extrema Spaniei a părăsit stadionul fără să-și găsească actul.

Ce a scris presa din Turcia despre acest incident

Tot acest proces de căutare a lui Lamine Yamal a fost surprins de camerele jurnaliștilor din „Țara Semilunii”, iar unul dintre ei, cunoscut pe platforma X sub numele de Emir, a postat aceste momente pe social media:

„Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul. După meci, Lamine Yamal și-a căutat pașaportul mult timp, s-a întors la vestiar și l-a căutat și acolo. A părăsit stadionul fără să-l găsească”, a scris un jurnalist turc pe X

