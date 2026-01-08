Sport

Imagini uluitoare! Diego Simeone s-a dus „glonț” la Vinicius: „Florentino o să te dea afară! Ține minte ce-ți spun!”

Diego Simeone și Vinicius Jr. au avut un schimb de replici dur în semifinala Supercupei Spaniei. Antrenorul de la Atletico Madrid i-a aruncat vorbe grele starului de la rivala din capitală.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 23:03
Imagini uluitoare! Diego Simeone, conflict direct cu Vinicius Jr. în Atletico Madrid - Real Madrid. Sursă foto: Colaj Fanatik
Semifinala Supercupei Spaniei a avut parte de scene reprobabile. Diego Simeone și Vinicius Jr. au purtat un schimb de replici dure. Mai mult decât atât, antrenorul de la Atletico Madrid l-a avertizat pe rivalul din capitală că va fi dat afară.

Diego Simeone s-a dus „glonț” la Vinicius în semifinala Supercupei Spaniei

Meciul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din Supercupa Spaniei, a avut parte de momente reprobabile. Antrenorul Diego Simeone și Vinicius Jr. s-au contrat pe terenul de joc din Riad.

Duelul a fost adjudecat de Real Madrid, scor 1-2, însă evenimentele petrecute între Diego Simeone și Vinicius Jr. de pe stadionul King Abdullah Sports City din Riad au atras toate privirile.

Simeone și Vinicius se aflau pe aceeași margine a terenului. La doar câțiva metri distanță, jucătorul brazilian a fost cel care l-a abordat inițial pe Simeone. Antrenorul a intrat la început în joc, însă, confruntat cu insistența lui Vinicius, a decis să se plângă arbitrului de rezervă. Totuși, Simeone a fost cel care a avut replica cea mai savuroasă.

Jurnalistul Paco González a relatat, conform Marca, că Diego Simeone l-a amenințat pe Vinicius Jr. că va fi dat afară de la Real Madrid de către Florentino Perez.

„Florentino o să te dea afară, ține minte ce-ți spun”, a transmis antrenorul de la Atletico Madrid, conform sursei amintite mai sus.

Conflictul a continuat pe finalul meciului

Deși în prima repriză conflictul dintre Diego Simeone și Vinicius a fost aplanat atât de al patrulea arbitru, Víctor García Verdura, cât și de colegul brazilianului, Carvajal, cearta avea să continue și pe finalul partidei.

În minutul 81, Vinicius Jr. a fost înlocuit de Xabi Alonso, iar tensiunile s-au reaprins. Simeone l-a confruntat din nou pe jucătorul lui Real Madrid, iar atacantul brazilian l-a provocat la o întâlnire după meci. Cei doi ar fi stabilit să se vadă după derby.

Imaginile oferite în direct au fost sugestive, atât Diego Simeone, cât și Vinicius Jr. fiind vizibili afectați de prezența celuilalt. Totuși, în urma acestui rezultat Real Madrid urmează să o întâlnească pe Barcelona în finala Supercupei, pe când Atletico Madrid a fost eliminată și va reveni în Spania. „El Clasico” este programat duminică, 11 ianuarie, de la ora 21:00.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
