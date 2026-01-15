Sport

Imagini uluitoare la Al Arabi – Al-Gharafa! Jucătorii lui Cosmin Contra l-au „rupt” pe Florinel Coman, după ce românul i-a ridiculizat. Cum arată tibia lui „Mbappe”. Video

Florinel Coman parcurge o perioadă de vis în Qatar. Atacantul s-a distrat cu fundașii pregătiți de Cosmin Contra în etapa 13 din campionat, iar ulterior a ieșit de pe teren.
Iulian Stoica
15.01.2026 | 19:45
Florinel Coman, show în fața lui Cosmin Contra în Qatar. Sursă foto: X
Deși s-a discutat foarte mult în această perioadă despre o repatriere a lui Florinel Coman, atacantul a reușit să îi câștige încrederea antrenorului de la Al-Gharafa și evoluează constant în ultima perioadă. În etapa a 13-a din campionatul Qatarului a avut loc un duel românesc între Contra și Coman, iar fostul jucător de la FCSB a reușit să iasă în evidență.

Florinel Coman, pe val în Qatar! „Mbappe” i-a ridiculizat pe fundașii lui Cosmin Contra

Etapa 13 din campionatul qatarez a adus în prim-plan duelul Al-Arabi – Al-Gharafa. Dacă la echipa gazdă Cosmin Contra este antrenor, la oaspeți Florinel Coman a fost introdus încă din primul minut pe teren.

Cum Florinel Coman a început să evolueze din ce în ce mai mult în ultima perioadă, acesta a reușit să capete încredere, iar evoluția sa din debutul meciului cu Al-Arabi a fost de-a dreptul impresionantă.

În minutul 24 al întâlnirii, la scorul de 0-1 în favoarea lui Al-Gharafa, Florinel Coman a avut parte de un moment de geniu. Mai exact, fostul fotbalist de la FCSB a trecut superb de doi adversari, ca mai apoi să fie faultat.

Florinel Coman a ieșit accidentat

Bucuria nu a ținut mult pentru Florinel Coman. Fundașii pregătiți de Cosmin Contra s-au înfuriat după procedeul folosit de „Mbappe” și astfel l-au faultat în continuare, ca în cele din urmă atacantul român să iasă accidentat.

Interesant este că, deși accidentat, Florinel Coman a refuzat să iasă din suprafața de joc pentru a primi îngrijiri medicale. Cum acest gest a fost unul deplasat, centralul partidei a decis să îi arate cartonașul galben atacantului român.

Cum nici medicii nu au reușit să îl facă pe Coman să revină pe teren, durerile fiind vizibile, antrenorul Pedro Martins s-a văzut nevoit să folosească prima modificare în minutul 31 al întâlnirii cu formația pregătită de Cosmin Contra.

Cum arată tibia lui Florinel Coman după ce a fost accidentat. Foto: X
  • 4 milioane de euro este cota lui Florinel Coman
  • 13 meciuri, 3 goluri și un assist a adunat atacantul în acest sezon pentru Al-Gharafa
Iulian Stoica
Iulian Stoica
