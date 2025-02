Imagini virale cu premierul Marcel Ciolacu. S-a filmat în timp ce se cățăra în copac

Marcel Ciolacu s-a postat pe rețelele de socializare în timp ce încerca să-și recupereze pisica. Animăluțul a rămas blocat după ce a reușit să iasă din casă și să se urce într-un copac.

Premierul a devenit, din nou, viral pe TikTok

Premierul a postat un nou clip pe contul său de , sâmbătă. De data aceasta, se afla în curtea casei sale, cățărat pe o scară. A avut misiunea de a-și salva pisica.

Animăluțul a reușit să fugă în timp ce ușa casei era deschisă. Astfel, premierul s-a folosit de o scară pentru a o aduce înapoi, pisica fiind foarte speriată.

„Astăzi de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și, normal, pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare. Am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, a explicat Marcel Ciolacu, pe TikTok.

Prima, așa cum a numit-o premierul, i-a fost făcută cadou, în urmă cu doi ani, de Mihai Tudose. Cel din urmă a povestit totul în cadrul unei emisiuni de la Prima TV.

„Domnul Ciolacu chiar îşi dorea o pisică. La o discuţie spunea „Îmi iau, îmi iau, îmi iau pisică, îmi iau, îmi iau”. Şi la o discuţie înainte de Crăciunul anului trecut a venit din nou vorba de „Dar ce-ţi fac pisicile?” şi a primit-o pe acea pisică cadou. Eu i-am dus-o cadou”, a povestit Mihai Tudose.

Comentariile ironice nu au întârziat să apară

Videoclipul a strâns peste 200.000 de vizualizări și peste 600 de comentarii. În acea secțiune, românii nu s-au sfiit să-și lase un punct de vedere, fie el și ironic.

„Și eu credeam că l-au prins cu mâța-n sac”, a spus un utilizator. Între timp, un altul spune: „Respect pentru salvarea pisicii, dar salvează și România”.

„Fugea de taxe. Nimeni nu scapă…”, se mai arată în secțiunea de comentarii. De asemenea, un alt internaut subliniază faptul că există probleme mult mai mari: „Felicitări! Mai sunt câteva probleme… presante!”.