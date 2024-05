Imagini virale din Spania! Fotbaliștii lui Real Madrid au urmărit din vestiar înfrângerea Barcelonei, după care au dat drumul la sărbătoare. Video

Real Madrid a devenit matematic campioană în Spania, cu 4 etape rămase până la finalul sezonului. „Galacticii” au profitat de înfrângerea Barcelonei, scor 2-4 cu Girona, și . Imaginile din vestiarul campioanei Spaniei au devenit virale.

Real Madrid și-a respectat statutul de favorită și a învins-o fără drept de apel pe Cadiz, scor 3-0, în etapa a 34-a din La Liga. Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a putut sărbători matematic câștigarea titlului după înfrângerea Barcelonei împotriva revelației Girona, scor 2-4.

După victoria împotriva lui Cadiz, fotbaliștii lui Real Madrid nu au plecat acasă, ci au urmărit cu sufletul la gură din vestiar duelul dintre Girona și Barcelona. După fluierul de final, „galacticii” au dat drumul la sărbătoare chiar în vestiar.

Fotbaliștii s-au bucurat la maxim pentru cucerirea celui de-al 36-lea titlu din istorie. Inclusiv Carlo Ancelotti s-a alăturat elevilor săi, însă bucuria legendarului antrenor italian a fost de scurtă durată. Real Madrid o înfruntă la mijlocul săptămânii viitoare pe .

⚪️🕺🏼 Carlo Ancelotti, celebrating with Real Madrid players. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Fanii au declanșat fiesta pe străzile din Madrid

Nu doar fotbaliștii lui Real Madrid au fost pregătiți să celebreze câștigarea unui nou titlu în La Liga. Mii de suporteri ai echipei de pe Santiago Bernabeu au ieșit în stradă pentru a celebra reușita.

Totuși, Real Madrid a luat decizia ca jucătorii să nu participe la momentul de glorie cu fanii. Oficialii „galacticilor” nu au riscat și nu au organizat vreun eveniment, deoarece calculele nu erau clare înainte de etapa a 34-a din La Liga.

”Este diferit de ceea ce s-a întâmplat acum doi ani, pentru că astăzi câștigând nu suntem campioni pentru că trebuie să așteptăm. În acea zi am învins Espanyol și am fost deja campioni. Nu am câștigat încă. Mergem acasă liniștiți să ne gândim la meciul următor”, a spus Carlo Ancelotti, la finalul duelului cu Cadiz.

Barcelona i-a felicitat pe cei de la Real Madrid pentru câștigarea titlului

După înfrângerea cu Girona, Barcelona a picat până pe locul 3 în clasamentul din La Liga. „Extratereștrii” au dat dovadă de fair-play și au avut puterea să-i felicite pe marii rivali de pe Santiago Bernabeu pentru câștigarea titlului.

”Felicitări lui Real Madrid pentru câștigarea titlului în La Liga”, a postat clubul catalan pe căile oficiale de comunicare. Real Madrid poate stabili un record absolut înainte de finalul sezonului.

Echipa lui Carlo Ancelotti are ocazia de a termina sezonul cu cea mai mare diferență de puncte din istorie față de locul 2. Recordul este deținut de Barcelona, care în urmă cu 11 ani a câștigat la o diferență de 15 puncte titlul față de Real Madrid, ocupanta poziției secunde.