Imagini virale! Steaua, iubită și în Indonezia. Asiaticii se implică în războiul cu FCSB

care a făcut furori pe rețelele de socializare. De această dată am descoperit o echipă care susține CSA Steaua București de la capătul celălalt al pământului, tocmai din Indonezia.

Povestea extraordinară a fanilor Stelei din Indonezia. Au înființat o echipă și visează să ajungă în Ghencea

FANATIK a stat de vorbă cu Iskandar Forlaz Al Khadiri, un indonezian care s-a îndrăgostit de Steaua de circa 6 ani, deși locuiește la peste 10.000 de kilometri depărtare de România: „Am auzit de Steaua din 2018. Am cunoscut Steaua plecând de la știrile online indoneziene care discutau despre conflictul dintre Steaua și FCSB. După ce am citit știrea, am continuat să caut informații despre Steaua pe Google, YouTube și Facebook.

Câteva luni am căutat adevărul despre Steaua. Am citit istoria conflictului dintre Steaua și FCSB. Și am aflat adevărul, că Steaua adevărată este cea care joacă în liga a 2-a. Am căutat și pe Facebook fani ai Stelei pentru a-mi explica istoria Stelei originale și am găsit câțiva suporteri care mi-au explicat ce se întâmplă”.

Indonezianul care a dezvăluit apoi cum și-a petrecut următorii doi ani: „Între 2018 și 2020 am căutat adevărul și care este adevărata Steaua. În 2020 am început să urmăresc conturile Stelei pe rețele de socializare. În 2021 mi-am dat seama că Steaua a fost furată de FCSB.

După aceea, am continuat să urmăresc drumul Stelei București din Liga 3 prin Facebook și YouTube. Mă uit des la ultrașii de la Steaua pe YouTube. Fanii sunt foarte loiali și puternici. Dacă nu mă înșel, în 2021 m-am alăturat grupului de Facebook CSA Steaua București Fans. Am fost bine primit de suporteri și am decis să devin fan Steaua”.

O echipă cu numele Steaua a fost formată în Indonezia: „Pe 31 ianuarie 2024 a apărut Steaua Genting Fotbal Club”

Pasiunea sa pentru Steaua a fost transmisă și altor prieteni și cunoscuți. Astfel, s-au decis să treacă la pasul următor: „Am format o echipă de fotbal amator în satul meu. Echipa se numeste Steaua Genting Fotbal Club, a fost inspirată de Steaua Bucuresti și s-a înființat pe 31 ianuarie 2024 după un lung proces”.

Iskandar este profesor de educație fizică și sport și inițial a lansat un alt proiect sub numele de Steaua: „Înainte de a forma echipa Steaua Genting, am făcut o echipă școlară de futsal numită Steaua Ismatsanoe.

Continui să promovez Steaua prin școli, se întâmplă să fiu profesor de sport, le dau lucrări și decupaje despre istoria Stelei elevilor mei. L-am vizitat și pe șeful ultrașilor echipei de fotbal a orașului meu, i-am prezentat Steaua și chiar am pus un autocolant cu Steaua pe stadion”.

Indonezianul își dorește foarte mult un tricou original purtat de jucătorii lui Daniel Oprița: „Voi cumpăra un tricou, am 50 de lei. Voi încerca să cumpăr folosind restul salariului meu. Salariul meu este de 150 de lei. De dragul de a obține acest tricou. Avem nevoie de sprijin din partea fanilor și a conducerii Steaua din România”, a fost declarația emoționantă a lui Iskandar Forlaz Al Khadiri.

Suporterul înfocat al Stelei a mai dezvăluit un motiv pentru care fosta campioană a Europei a ajuns să fie atât de cunoscută tocmai în Indonezia: „Există o indoneziană care este căsătorită cu un fan al Stelei. Cine știe, s-ar putea să vrea să devină traducătoare”.

Marele vis al indonezienilor care susțin CSA Steaua: „Am vrea să ajungem la un meci pe Ghencea”

Iskandar Forlaz Al Khadiri are un fotbalist preferat din istoria Stelei, dar și din actuala echipă: „Jucătorul meu preferat este Chipirliu. Este un atacant bun și a înscris multe goluri. Idolul meu e însă Marius Lăcătuș. Îi văd des fotografia pe un steag al suporterilor Stelei”.

Mi-aș dori un tricou al lui Chipirliu. Mă puteți ajuta să îl obțin? Mi-ar plăcea ca suporterii Stelei să sprijine echipa noastră măcar moral, dacă financiar nu se poate. Visez să ajung și eu într-o zi în Ghencea. Fanii Stelei ne respectă.

Acesta este visul meu: Eu, alături de familia mea și colegii mei de echipă să mergem la Stadionul Ghencea și poate să primim un tricou. Mi-aș dori ca echipa noastră din Indonezia să fie susținută de fani și de conducerea clubului. Poate ne pot trimite un rând de echipament.

Așa cum noi strigăm ‘Forța Steaua!’, m-aș bucura enorm ca suporterii sau cei de la Steaua să susțină Steaua Genting din Indonezia printr-un scurt videoclip”.