Imaginile bucuriei! Jucătorii Craiovei au sărbătorit cu fanii calificarea în play-off-ul Europa League. Cum a apărut Ștefan Baiaram în fața fanilor. Video

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Joi seară, Universitatea Craiova a învins pe teren propriu KuPS Kuopio cu scorul de 2-1 în manșa secundă a turului trei preliminar din Europa League și astfel s-a calificat în play-off-ul acestei competiții. În turul de săptămâna trecută din Finlanda scorul fusese egal, 1-1. În consecință, oltenii și-au asigurat prezența în faza principală din Conference League, acolo unde au jucat și în sezonul trecut.

Cum au sărbătorit oltenii calificarea în play-off-ul Europa League

Iar pentru a ajunge în grupa unică din Europa League se vor duela cu . Imediat după fluierul final din meciul contra lui KuPS, stadionul „Ion Oblemenco” a izbucnit în urale. Ulterior, jucătorii și antrenorul Filipe Coelho au mers în fața Peluzei Nord pentru a se bucura alături de suporteri, fiind bineînțeles aplaudați de către aceștia. Singurul vizibil afectat era Ștefan Baiaram, după tensiunile din momentul schimbării.

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Bucuria de după fluierul final de la meciul U Craiova - KuPS 2-1

Jucătorii și Filipe Coelho în fața Peluzei Nord

Ștefan Baiaram, huiduit de suporteri în momentul în care a fost schimbat

Pe de altă parte însă, în acest context trebuie menționat faptul că au existat și momente mai puțin plăcute la această partidă. De exemplu, , iar în momentul în care a fost schimbat. La final, acesta din urmă a fost întrebat despre răbufnirea sa și a spus:

„Sunt conștient că nu am făcut meci bun. Nu mă așteptam să se întâmple așa (n.r să fie huiduit). Îmi doresc să ne calificăm în grupele Europa League și să ne îndeplinim obiectivul. Avem o dublă importantă acum pentru a ne califica, apoi cu siguranță o să mă gândesc la viitorul meu.

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Eu știu că trebuie să-mi îmbunătățesc jocul, să fac diferența în acea dublă și să fac mai bine. Nu am ce să comentez în momentul de față, sunt foarte dezamăgit și foarte supărat”.