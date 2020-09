Imaginile care au înnebunit fanii! Vlăduța Lupău, în costum de baie roșu, în ipostaze amețitoare. Este piesa de rezistență!

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară de la noi. Tânăra artistă în vârstă de 29 de ani ascunde în spatele costumului popular o siluetă de invidiat cu care se mândrește pe rețelele de socializare ori de câte ori are ocazia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgita cântăreață poate purta orice ținută, însă în costum de baie arată fenomenal. Și nu o spunem noi, ci imaginile postate de soțul acesteia, fotbalistul Adrian Rus. Vlăduța Lupău strălucește la piscină într-un costum de baie din două piese de culoare roșu.

Cei doi apar destul de rar împreună, însă de data aceasta s-au fotografiat pe marginea unei piscine. Celebrul cuplu stă cu picioarele în apă și privește în aceeași direcție, semn că obiectivele lor sunt unele comune. Artista și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste foarte frumoasă de câțiva ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău face furori în costum de baie. Cum s-a fotografiat cântăreața

Frumoasa vedetă poate fi văzută în numeroase ipostaze provocatoare în mediul online, în special în vacanță. Imaginile în care solista apare în costum de baie sau în ținute sexy atrag de fiecare dată atenția fanilor care o răsplătesc cu numeroase mesaje și aprecieri.

La începutul acestui an, la scurt timp după cununia civilă cu portarul de la CFR Cluj, Vlăduța Lupău a postat pe Instagram zeci de fotografii din Thailanda. În unele imagini poate fi observată în costum de baie și cu haină de blană, ținuta fiind purtată pentru a face „senzație” pe plajă.

ADVERTISEMENT

Vlăduța Lupău, despre soțul ei. Cum l-a cunoscut pe Adrian Rus

Renumita cântăreață de muzică populară a povestit la un moment dat că l-a cunoscut pe soțul ei la un eveniment unde era invitată în calitate de artist. Cel care a făcut primul pas a fost Adrian Rus care câteva luni mai târziu avea să-i ceară mână într-un mod inedit.

Fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe Vlăduța Lupău cu ajutorul polițiștilor, tatăl acestuia, Toma Rus, fiind o perioadă chestor, dar și secretar de stat în cadrul MAI.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Când m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât să fiu chiar surprinsă.

Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”, a dezvăluit artista, relatează cancan.ro.

ADVERTISEMENT