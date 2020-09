Imaginile care cutremură sowbiz-ul. Fostul soț al artistei Anca Țurcașiu, în sărutări cu noua iubită, într-un mall din Capitală

Imagini de ultimă oră cu medicul Cristian Georgescu și noua lui iubită, o blondă care nu are legătură cu showbiz-ul autohton. Cei doi au fost fotografiați de cancan.ro într-un mall din Capitală, în timp ce se sărutau cu foc.

Fotografiile vorbesc de la sine că relația dintre fostul soț al Ancăi Țurcașiu și femeia alături de care și-a refăcut viața nu este una de câteva săptămâni, gesturile și felul în care se comportă arătând că au o legătură strânsă mai veche.

De altfel, din câte se pare, medicul Cristian Georgescu are o relație strânsă de prietenie și cu fiul noii sale iubite, care a fost martor la momentele tandre din cuplu.

Fostul soț al Ancăi Țurcașiu, în sărutări cu noua iubită

Este foarte posibil ca divorțul dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu să fi avut loc tocmai pentru că bărbatul i-a găsit o înlocuitoare artistei.

În plus, epidemia a afectat veniturile celor doi, iar acesta a devenit un motiv de ceartă în familie. Anca Țurcașiu nu a mai avut spectacole, iar Cristian Georgescu, medic stomatolog de meserie, nu a mai avut veniturile dinainte de epidemie.

„El i-a spus să se relaxeze o perioadă, ea i-a spus să plece să mai pună un implant, un dinte. Am verificat din două surse, nu chiar din trei cum spune la manual și cred că este adevărat”, a spus Dan Silviu Boerescu, invitat la Teo Show.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!

Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ ca să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!” a scris Anca Țurcașiu pe contul său de Facebook.

După divorț, artista a părăsit temporar căminul conjugal până când fostul soț s-a mutat într-un apartament în București. Inițial, cântăreața s-a mutat într-un imobil din zona Panduri, dar apoi a revenit în casa de 300.000 de euro din Paradisul Verde, Corbeanca.

Anca Țurcașiu și-a terminat și teza pentru design interior chiar cu decorațiunile pe care le-a făcut în locuința sa.

Ea și fostul soț și-au ridicat vila pe terenul primit de la nașul lor, Cristian Țânțăreanu, cadou la nunta pe care au avut-o în urmă cu 22 de ani.