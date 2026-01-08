Imaginile care îl contrazic pe Donald Trump! Scandal uriaș după ce o femeie a fost împușcată mortal. Dezvăluirile New York Times

ADVERTISEMENT

Un incident care a zguduit Minneapolis a ajuns rapid în centrul unui scandal uriaș între administrația condusă de Donald Trump și oficialii din statul Minnesota. O femeie a fost împușcată mortal de un agent federal de la imigrări (ICE) miercuri, 7 ianuarie 2026, iar analiza imaginilor video dezvăluie de The New York Times contrazice în mod flagrant versiunea prezentată de guvernul federal. Conform celor trei unghiuri de filmare examinate, automobilul în care se afla femeia se deplasa departe de agent, nu spre el, atunci când a fost deschisul focul de armă.

Imaginile care îl contrazic pe Donald Trump. Femeia împușcată mortal de un agent federal nu reprezenta un pericol pentru forțele de ordine

Această discrepanță între relatările oficiale și realitate a intensificat un conflict deja fierbinte între Trump și liderii locali din Minnesota. Primarul Jacob Frey a catalogat relatarea guvernului federal drept „bullshit”, în timp ce parlamentarii de stat au acuzat un guvern federal „ostil”. Guvernatorul Tim Walz a numit întreaga situație predictibilă și total evitabilă și a avertizat asupra folosirii propagandei federale pentru justificarea acțiunilor violente.

Întreaga tensiune a izbucnit pe fundalul unei dispute de săptămâni întregi între guvernul federal și oficialii statului. și aliații săi au portretizat Minnesota ca un eșec al guvernării liberale, invocând un scandal de fraudă în serviciile sociale care ar fi dus la pierderi de sute de milioane de dolari. O parte semnificativă a celor implicați în fraude făceau parte din diaspora somaleză a statului, ceea ce a alimentat retorica șefului de la , într-un amplu reportaj.

2.000 de agenți trimiși la Minneapolis. Conflictul nu e unul nou

În acest context, administrația federală a decis să trimită 2.000 de agenți ICE în Minneapolis, într-o operațiune descrisă drept „cea mai mare de până acum”. Scopul declarat a fost combaterea fraudei și a imigrației ilegale. Liderii locali au avertizat, în timp, că această mobilizare ar putea duce la perturbări. De ce le era tuturor frică s-a întâmplat: o femeie a murit în urma împușcăturilor, iar unele oficialități au dat vina chiar pe victimă. „Acesta este rezultatul direct al atacurilor constante și demonizării ofițerilor noștri de către politicieni, care încurajează agresiuni împotriva forțelor de ordine”, a declarat Tricia McLaughlin, purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă.

Guvernatorul Walz, apel disperat. Teamă că se va da legea marțială

În replică, primarul Frey și guvernatorul Walz au cerut demonstranților să rămână pașnici și să nu permită guvernului federal să folosească incidentul ca pretext pentru desfășurarea trupelor militare în stradă. „Nu mușcați momeala! Nu permiteți implementarea insurecției! Nu permiteți declararea stării de asediu”, a avertizat Walz. Conflictul dintre Walz și Trump nu este o noutate.

Uciderea lui George Floyd a lăsat răni nevindecate

Președintele l-a criticat pentru felul în care a gestionat revoltele din 2020, izbucnite după uciderea lui George Floyd, iar cei doi s-au atacat reciproc în timpul campaniei electorale din 2024. Trump a refuzat să îl sune pe Walz după ce un legislator democrat din Minnesota și partenerul acesteia au fost uciși de un individ anul trecut. Tensiunea s-a transformat recent într-o confruntare directă, operațiunile ICE devenind o provocare la adresa autorităților locale. Situația a generat furie la nivelul comunității, mai ales după analiza video apărută după moartea unei femei, care arată că mașina în care se afla nu atenta în niciun fel la siguranța ofițerilor, așa cum se spunea, din contră, pleca de la fața locului.