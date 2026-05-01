News

Imaginile care l-au scos din minți pe Emil Gânj și l-au împins să-și omoare fosta iubită. Mama fetei, certată la 112 că a fugit și și-a lăsat fiica să ardă

Dezvăluiri noi din dosarul lui Emil Gânj, temutul criminal căutat de nouă luni și jumătate în toată România. Ce l-a făcut, de fapt să ucidă și ce s-a întâmplat în momentul în care mama victimei a sunat la 112
Daniel Coltuc
01.05.2026 | 09:45
EXCLUSIV FANATIK
Emil Gânj nu a suportat să-și vadă iubita stropită cu apă, la o spălătorie auto / Colaj foto: Fanatik / Surse foto: Poliția Română, Tiktok
ADVERTISEMENT

La aproape zece luni de la crima care a cutremurat întreaga țară, apar detalii noi din dosarul lui Emil Gânj. Potrivit anchetatorilor, crima de la Miheșu de Câmpie și tot ce s-a întâmplat după asta au fost provocate de o criză de gelozie care a început de la imaginile provocatoare filmate de victimă cu doar o zi înainte de incident. Un alt aspect interesat este modul aproape halucinant în care a decurs discuția dintre mama tinerei ucise și operatoarea de la 112, ulterior dispecerul de poliție. Acesta din urmă a părut să o certe pe femeia aflată sub șoc pentru că nu a intervenit să-și salveze fiica.

Imaginile care l-au făcut pe Emil Gânj să ucidă. Cum apărea fosta iubită a criminalului

Un filmuleț pe care Emil Gânj l-a interpretat ca fiind provocator a condus la crima care a îngrozit România. Potrivit unor date din rechizitoriul pe baza căruia Emil Gânj a fost trimis în judecată în lipsă, în primăvara anului 2026, acesta și-a pierdut mințile pur și simplu în momentul în care și-a văzut fosta iubită pe o rețea socială când dansa și se lăsa stropită cu apă, într-o spălătorie auto. Procurorii spun că acesta a fost momentul în care Gânj s-a decis să ucidă, cu atât mai mult că a observat că Anda își acoperise tatuajul cu numele său.

ADVERTISEMENT

”De altfel, partea civilă (…), cât și martora minoră (…) au arătat că starea de nervozitate a inculpatului a putut fi determinată și de faptul că anterior cu o zi datei comiterii faptei, respectiv în data de 07.07.2025, victima Gyurca Anda Maria împreună cu surorile sale și martora s-au deplasat la o spălătorie pe raza localității Sărmășel Gară și s-au jucat stropindu-se cu apă, fiind realizată o filmare cu acele momente, filmare pe care victima a încărcat-o pe contul său de pe platforma Tiktok și pe care inculpatul să o fi văzut și să se fi enervat din acest motiv.

@tiberia_ #@Gyurca Anda @kamelya Minerva @yoana🖤 #misiuneatiktok🔥😎🧯_fyy🤣🤣😎😉😝 #❤️‍🔥💫aviin_111__✨ ♬ sunet original – Amalia🎼🎧🎼💞

Mai mult, partea civilă (…) a arătat și că înainte de comiterea faptei cu câteva zile, victima și-a tatuat o pană peste un alt tatuaj cu numele „Emil” de pe piept, iar în apropiere textul „Je ne regrette rien” (Nu regret nimic), aspect revelat și prin procesul-verbal de investigații, întocmit de organul de cercetare penală delegat în cauză (vol. III, filele 147-177)”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

ADVERTISEMENT
Anda nu a avut nicio șansă. Motivul pentru care Gânj e acuzat și de profanare de cadavre

Documentele medico-legale atașate la dosar confirmă că Anda Gyurca a fost omorâtă de Emil Gânj cu lovituri repetate de topor în zona capului. Medicii spun că victima era decedată în momentul incendierii, aspect care a dus la o nouă acuzație pe numele criminalului, cea de profanare de cadavre.

ADVERTISEMENT
Victima a fost găsită carbonizată, în mijlocul camerei, într-o poziție fetală. Din declarațiile martorilor reiese că aceasta s-a ascuns într-un dulap de frica criminalului, însă a fost găsită de acesta și scoasă de acolo. Anterior, victima fusese avertizată de rudele cu care locuia că Emil Gânj a sărit gardul și că este înarmat. De altfel, sora Andei l-a implorat pe Gânj să nu o ucidă pe fată, însă acesta nu a ascultat-o.

ADVERTISEMENT

Discuția halucinantă de la 112. Ce a spus mama victimei

Ulterior, mama victimei a fost cea care a sunat la 112, după mai multe încercări, ea aflându-se în stare de șoc. Inițial, aceasta mersese la o vecină pentru a-i cere ajutorul, însă aceasta nu era acasă. În momentul în care femeia a apelat numărul de urgență, Gânj deja incendiase casa, iar discuția cu operatoarea de la 112 s-a desfășurat cu mare dificultate, pentru că nu părea să înțeleagă gravitatea situației.

„Operator 112: 112, ce urgență aveți? Bună ziua!

Mama victimei: Trimiteți, trimiteți repede poliția că o venit Gânj în casă peste noi, (neinteligibil), fata, cred o omorât-o. (…)

ADVERTISEMENT

Operator 112: Unde? (…)

Mama victimei: (concomitent) Miheșu de Câmpie. Da! O venit cu securea, tăt mi-o spart geamurile, ușa.

Operator 112: Cine-o venit? Cine-o venit?

Mama victimei: Emil Gânj, Emil Gânj.

Operator 112: Emil Gânj, dar cine-i ăsta?

Mama victimei: Îi ăla ce o ținut-o pe Anda răpită.

Operator 112: No, bun! Și cum se numește fata?

Mama victimei: Gyurca Anda-Maria, trimiteți repede poliția!

Operator 112: Și câți ani are?

Mama victimei: 23, trimiteți repede poliția, doamnă! Vă rog!

Operator 112: Trimitem poliția, vă dau acuma legătura cu poliția, dar trebuie să știu să vă trimit și ambulanța acolo. Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei: Trimiteți (neinteligibil).

Operator 112: Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei: (neinteligibil)

Operator 112: Vorbiți la poliție, vorbiți la poliție!

Discuție mama victimei – dispecerat 112: ”O venit Emil Gânj, o venit Emil Gânj”

Dispecerul poliției: Da, poliția, ce urgență aveți? Alo!

Mama victimei: O venit Emil Gânj, o venit Emil Gânj și o intrat în casă peste Anda.

Dispecerul poliției: Emil fiind cine? Emil fiind cine?

Mama victimei: (vorbește cu o persoană din apropiere: Iar o dat foc?) Iar o dat foc la casă!

Dispecerul poliției: (…), am înțeles. Dar ea locuiește cu dumneavoastră, fata?

Mama victimei: Da! Iar o dat foc în casă! Iar o dat foc…

Dispecerul poliției: Am înțeles. (…)

Mama victimei: Da, da!

Dispecerul poliției: Cine… Omu ăsta unde-i acuma, Emil Gânj ăsta?

Mama victimei: O dat foc în casă și cred că fata-i omorâtă în casă, trimiteți repede poliția!

Dispecerul poliției: Trimitem repede…”

Dispecerul poliției, către mama victimei: ”N-o ieșit din dulap? Scoate-o afară că arde casa”

Discuția dintre mama Andei Gyurca și dispecerul de poliție continuă cu femeia aflată sub șoc, incapabilă să ofere toate detaliile pe care dispecerul poliției i le cere. Aceasta ajunge, la un moment dat, să o certe că nu a intervenit să-și extragă fiica din foc.

Potrivit declarațiilor mamei victimei, poliția a ajuns la fața locului în aproximativ trei minute, însă pompierii au ajuns ceva mai târziu.

„(…) Mama victimei: (concomitent) Da, da, da, arde casa și tre să…

Dispecerul poliției: Starea fetei care-i? Unde-i fata?

Mama victimei: Cred că fata o omorât-o în casă.

Dispecerul poliției: Cum crezi c-o omorât-o în casă?

Mama victimei: O omorât-o în casă că n-o mai ieșit din dulap!

Dispecerul poliției: N-o ieșit din dulap… Dapăi, bun, și du-te, du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă? Că nu înțeleg. Nu se poate (concomitent)

Mama victimei: (conomitent) Dar nu pot să intru!

Dispecerul poliției: Di ce nu poți intra?

Mama victimei: Nu pot să intru, că arde casa! Acuma o ajuns poliția, să vie pompierii, cred că fata-i moartă în casă, (concomitent) o omorât-o…

Dispecerul poliției: (concomitent) O ajuns poliția deja?

Mama victimei: Da, da, da, da, da, da, pompierii n-o ajuns.

Dispecerul poliției: No spuneți… Pompierii și ei acuma îs pe drum, dar spuneți-le la colegi să, ăă, dacă pot s-o scoată… Ăăă, el unde-i, omu ăsta? Gânj, Gânj ăsta… (concomitent)

Mama victimei: (concomitent) O fugit!

Dispecerul poliției: O fugit Gânj?

Mama victimei: O fugit! Da… (…)”

Emil Gânj și-a răpit victima și a ținut-o într-o pivniță

În dosar a fost audiat și tatăl victimei, care a dezvăluit că, în cursul anului 2023, fiica lui a început o relație amoroasă cu Emil Gânj, pe care a vrut s-o încheie în 2024. Atunci, bărbatul ar fi închis-o într-o pivniță și ar fi încercat să o omoare. Drept urmare, tânăra a obținut un ordin de protecție împotriva lui Gânj.

Ulterior incidentului, ea ar fi continuat să păstreze legătura cu bărbatul, care, în februarie 2025, a răpit-o și i-a incendiat locuința. Atunci, femeia a fost dusă într-o pădure și amenințată din nou cu moartea. Din acel moment, Anda a trăit într-o permanentă teroare, fiind convinsă că Gânj va veni să o ucidă. Din acest motiv, autoritățile i-au acordat protecție permanentă, care ulterior a fost limitată doar pe timpul nopții. De altfel, ucigașul a acționat după ce polițiștii care păzeau locuința victimei au ”ieșit din tură”.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Scene neverosimile la Rapid! Șucu a organizat o întâlnire cu jucătorii, iar aceștia...
iamsport.ro
Scene neverosimile la Rapid! Șucu a organizat o întâlnire cu jucătorii, iar aceștia au rămas perplecși: 'De ce ne-a chemat?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!