Imaginile care o vor înnebuni pe Bianca Drăgușanu. Ce a postat Daria, fosta iubită a lui Alex Bodi, la câteva ore după ce vedeta a anunțat despărțirea

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Alex Bodi, iar de această dată blonda a dat asigurări că nu se va mai întoarce la fostul soț.

Culmea este că la câteva ore după ce vedeta a anunțat separarea de cel alături de care s-a distrat în ultima vreme prin Monaco și alte locații de lux, Daria Radionova, fosta iubită a afaceristului și chiar mărul discordiei dintre fosta prezentatoare și partenerul ei de viață, a lăsat un mesaj cu subînțeles pe Instagram.

Într-un Insta Story, rusoaica apare în timp ce arată semne obscene, iar clipurile sunt însoțite de mesajul karma, ceea ce poate fi o aluzie la situația fostei soții a lui Victor Slav.

Daria Radionova, mesaj către Bianca Drăgușanu?

Încurcate mai sunt căile dragostei, cel puțin în cazul blondei, care părea în al nouălea cer cu Alex Bodi, care a plimbat-o numai cu avionul privat prin cele mai de fiță locații din Europa, în special în Monaco, pe Coasta de Azur, unde au petrecut zile bune împreună.

Deși totul părea că va culmina cu o nuntă ca în povești, ceva s-a întâmplat, iar Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit subit. Culmea este că în urmă cu două zile erau împreună în oraș și se distrau la narghilea.

Fie este vorba despre un episod de infidelitate din partea afaceristului, ori poate cei doi au avut o ceartă aprigă care s-a terminat dureros pentru amândoi. Motivul probabil o să-l aflăm curând, însă până atunci putem să observăm ce se întâmplă de când s-a anunțat despărțirea, iar un element important în această ecuație este Daria Radionova, care a mai băgat zânzanie între Bianca și Bodi.

Chiar în urmă cu câteva ore, rusoaica stabilită în Londra a postat un Insta Story cu un mesaj cu subînțeles. Putem deduce că ar fi pentru Bianca Drăgușanu, însă la fel de bine poate fi și pentru Alex Bodi.

„ Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.

Menționăm că nu e prima despărțire pe care blonda o are cu Alex Bodi, cei doi au avut nenumărate certuri și scandaluri care i-au adus chiar și în fața poliției.

„ Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă.”, a mai spus fosta iubită a lui Alex Bodi.