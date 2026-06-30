Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Imaginile care te lasă fără cuvinte. Ce gest a făcut Cody Gakpo după ce a marcat în Olanda – Maroc

Iubita lui Cody Gakpo a anunțat cu doar câteva zile în urmă că a pierdut sarcina, însă atacantul a făcut gestul suprem! A rămas alături de naționala Olandei și a înscris în poarta Marocului
Ciprian Păvăleanu
30.06.2026 | 06:56
Imaginile care te lasa fara cuvinte Ce gest a facut Cody Gakpo dupa ce a marcat in Olanda Maroc
ULTIMA ORĂ
Cody Gakpo a marcat pentru Olanda la doar câteva zile după ce iubita sa a pierdut sarcina. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Cody Gakpo (28 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Olandei de la acest turneu final și a arătat acest lucru chiar și într-un moment critic pentru el. La doar câteva zile după ce și-a pierdut fiul nenăscut, Cody Gakpo a marcat pentru „Portocala Mecanică” și a făcut un gest cutremurător imediat după gol.

Cody Gakpo, gest cutremurător după ce a marcat pentru Olanda, la doar câteva zile după ce și-a pierdut fiul

Atacantul lui FC Liverpool a fost zguduit de o veste tragică chiar înainte de șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial. Iubita sa, ce-i purta în pântece viitorul fiu, a pierdut sarcina și a anunțat acest lucru printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

În ciuda acestui fapt, Gakpo a rămas tare, a intrat din primul minut pe teren pentru Olanda și a înscris. Din păcate, totul a fost în zadar, întrucât naționala condusă de Ronald Koeman a fost eliminată de Maroc la loviturile de departajare, după ce a condus în timpul regulamentar până în minutul 90 +2. Imediat după gol, el a izbucnit în lacrimi și a întins mâinile către cer.

Cody Gakpo a izbucnit în plâns imediat după gol. Foto: Profimedia
Cody Gakpo a izbucnit în plâns imediat după gol. Foto: Profimedia

Cody Gakpo, la egalitate cu Van Persie și Arjen Robben

Prin cele trei goluri marcate la această ediție, Cody Gakpo i-a egalat la numărul de reușite la turneele finale de Campionat Mondial pe trei dintre cei mai mari fotbaliști batavi din ultimele trei decenii. În urma golului marcat în poarta Marocului, atacantul lui FC Liverpool a ajuns la borna cu numărul 6, ceea ce-l aduce la același nivel cu Robin Van Persie, Arjen Robben și Dennis Bergkamp.

ADVERTISEMENT
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât...
Digi24.ro
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”

Pentru a scrie istorie la acest capitol, fotbalistul „cormoranilor” mai are nevoie de un singur gol la turneul final. Însă, din nefericire pentru el, nu va mai avea ocazia să o facă la ediția din SUA, Canada și Mexic. Olanda a fost eliminată de Maroc, care continuă să arate că este o națională foarte puternică, după ce a prins semifinalele ediției din urmă cu patru ani, din Qatar.

ADVERTISEMENT
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt...
Digisport.ro
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Decizia luată după eliminarea Germaniei de la CM 2026: ce se întâmplă cu...
Fanatik
Decizia luată după eliminarea Germaniei de la CM 2026: ce se întâmplă cu Julian Nagelsmann. Anunțul a fost făcut imediat. Klopp, prima declarație
Pierluigi Collina, decizie dură după greșelile lui Istvan Kovacs de la Argentina –...
Fanatik
Pierluigi Collina, decizie dură după greșelile lui Istvan Kovacs de la Argentina – Iordania!
Fiul cel mare al lui Lionel Messi, absent de la partida Argentinei! Soția...
Fanatik
Fiul cel mare al lui Lionel Messi, absent de la partida Argentinei! Soția „decarului” a dezvăluit adevăratul motiv
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
A 'explodat' după ce a văzut traseul gazdelor SUA, Mexic și Canada la...
iamsport.ro
A 'explodat' după ce a văzut traseul gazdelor SUA, Mexic și Canada la Mondial: 'Corupție imensă la FIFA. Cum e posibil așa ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!