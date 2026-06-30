Imaginile care te lasă fără cuvinte. Ce gest a făcut Cody Gakpo după ce a marcat în Olanda – Maroc

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Cody Gakpo (28 de ani) și a arătat acest lucru chiar și într-un moment critic pentru el. La doar câteva zile după ce și-a pierdut fiul nenăscut, Cody Gakpo a marcat pentru „Portocala Mecanică” și a făcut un gest cutremurător imediat după gol.

Cody Gakpo, gest cutremurător după ce a marcat pentru Olanda, la doar câteva zile după ce și-a pierdut fiul

Atacantul lui FC Liverpool a fost zguduit de o veste tragică chiar înainte de șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial. Iubita sa, ce-i purta în pântece viitorul fiu, a pierdut sarcina și a anunțat acest lucru printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

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În ciuda acestui fapt, Gakpo a rămas tare, a intrat din primul minut pe teren pentru Olanda și a înscris. Din păcate, totul a fost în zadar, întrucât naționala condusă de Ronald Koeman a fost eliminată de Maroc la loviturile de departajare, după ce a condus în timpul regulamentar până în minutul 90 +2.

Cody Gakpo was emotional after scoring the Netherlands’ go-ahead goal. He and his wife announced the loss of their unborn son two days ago. — B/R Football (@brfootball)

Cody Gakpo, la egalitate cu Van Persie și Arjen Robben

Prin cele trei goluri marcate la această ediție, Cody Gakpo i-a egalat la numărul de reușite la turneele finale de Campionat Mondial pe trei dintre cei mai mari fotbaliști batavi din ultimele trei decenii. În urma golului marcat în poarta Marocului, atacantul lui FC Liverpool a ajuns la borna cu numărul 6, ceea ce-l aduce la același nivel cu Robin Van Persie, Arjen Robben și Dennis Bergkamp.

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Pentru a scrie istorie la acest capitol, fotbalistul „cormoranilor” mai are nevoie de un singur gol la turneul final. Însă, din nefericire pentru el, nu va mai avea ocazia să o facă la ediția din SUA, Canada și Mexic. Olanda a fost eliminată de Maroc, care continuă să arate că este o națională foarte puternică, după ce a prins semifinalele ediției din urmă cu patru ani, din Qatar.