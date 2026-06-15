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Imaginile cu fanii japonezi fac din nou înconjurul lumii! Tradiția niponilor a continuat și în SUA, la Campionatul Mondial. Foto

Imaginile cu fanii japonezi s-au viralizat în toată lumea. Asiaticii au păstrat tradiția și la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Canada și Mexic.
Iulian Stoica
15.06.2026 | 08:49
Imaginile cu fanii japonezi fac din nou inconjurul lumii Traditia niponilor a continuat si in SUA la Campionatul Mondial Foto
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Imaginile cu fanii japonezi fac din nou înconjurul lumii! Asiaticii au păstrat tradiția și în SUA la CM 2026. Foto: X
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Iubitorii sportului de pretutindeni se bucură în această perioadă de Campionatul Mondial. Turneul final este în plină desfășurare, iar partidele se dispută în premieră în trei țări diferite: SUA, Canada și Mexic. Fanii echipelor calificate în competiție s-au deplasat pe continentul american, iar japonezii, ca de fiecare dată, au impresionat.

Japonezii au păstrat tradiția și în SUA la CM 2026

Partida dintre Olanda și Japonia, din prima etapă a grupei F, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Elevii lui Ronald Koeman au condus în două rânduri, grație reușitelor lui van Dijk, din minutul 51, și Summerville, din minutul 64. Niponii au egalat prima oară prin Nakamura, ca rezultatul final să fie stabilit după reușita lui Kamada din minutul 89.

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Ca de fiecare dată, naționala Japoniei s-a bucurat de un număr impresionant de fani. A devenit deja o tradiție ca spectatorii să curețe tribunele la finalul partidelor, iar acest lucru s-a întâmplat și după scorul de 2-2 cu Olanda. Niponii au venit pregătiți cu saci de gunoi, iar AT&T Stadium din Arlington a arătat impecabil după intervenția acestora. Imaginile surprinse s-au viralizat rapid pe internet

Programul grupei F de la CM 2026

Situația grupei F de la Campionatul Mondial e destul de complicată după prima rundă din faza grupelor. Clasamentul este condus de Suedia, nordicii impunându-se cu un neverosimil 5-1 în fața Tunisiei. Pozițiile doi și trei sunt ocupate de către Olanda și Japonia, cele două remizând și obținând doar un punct. Cum două etape mai sunt rămase de disputat, calificarea se joacă în continuare, programul arătând astfel:

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  • Suedia vs Tunisia, 15 iunie, ora 05:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
  • Olanda vs Suedia, 20 iunie, ora 20:00 – Houston, SUA
  • Tunisia vs Japonia, 21 iunie, ora 07:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
  • Japonia vs Suedia, 26 iunie, ora 02:00 – Arlington (Dallas), SUA
  • Tunisia vs Olanda, 26 iunie, ora 02:00 – Kansas City, SUA
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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