Imaginile cu fanii japonezi fac din nou înconjurul lumii! Tradiția niponilor a continuat și în SUA, la Campionatul Mondial. Foto

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Iubitorii sportului de pretutindeni se bucură în această perioadă de Campionatul Mondial. Turneul final este în plină desfășurare, iar partidele se dispută în premieră în trei țări diferite: SUA, Canada și Mexic. Fanii echipelor calificate în competiție s-au deplasat pe continentul american, iar japonezii, ca de fiecare dată, au impresionat.

Japonezii au păstrat tradiția și în SUA la CM 2026

. Elevii lui Ronald Koeman au condus în două rânduri, grație reușitelor lui van Dijk, din minutul 51, și Summerville, din minutul 64. Niponii au egalat prima oară prin Nakamura, ca rezultatul final să fie stabilit după reușita lui Kamada din minutul 89.

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Ca de fiecare dată, naționala Japoniei s-a bucurat de un număr impresionant de fani. A devenit deja o tradiție ca spectatorii să curețe tribunele la finalul partidelor, iar acest lucru s-a întâmplat și după scorul de 2-2 cu Olanda. Niponii au venit pregătiți cu saci de gunoi, iar AT&T Stadium din Arlington a arătat impecabil după intervenția acestora. Imaginile surprinse s-au viralizat rapid pe internet

Japón volvió a dejar una imagen ejemplar en las gradas. Tras el 2-2 ante Países Bajos, sus aficionados recogieron la basura del estadio antes de irse. Una costumbre que sigue dando una lección a todos. — José Ramón Fernández (@joserra_espn)

Programul grupei F de la CM 2026

. Clasamentul este condus de Suedia, nordicii impunându-se cu un neverosimil 5-1 în fața Tunisiei. Pozițiile doi și trei sunt ocupate de către Olanda și Japonia, cele două remizând și obținând doar un punct. Cum două etape mai sunt rămase de disputat, calificarea se joacă în continuare, programul arătând astfel:

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