Sport

Imaginile cu moartea tragică a pilotului român! Adrian Rus „Sinner” a izbit în plin altă motocicletă

Pilotul român Adrian Rus „Sinner” și austriacul Philipp Steinmayr au murit sâmbătă, 11 iulie, în urma unui accident teribil produs în Cehia. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Catalin Oprea
12.07.2026 | 15:43
Imaginile cu moartea tragica a pilotului roman Adrian Rus Sinner a izbit in plin alta motocicleta
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Pilotul român Adrian Rus „Sinner” a decedat la vârsta de 44 de ani în urma unui accident groaznic. FOTO: colaj Fanatik
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Federația Română de Motociclism a confirmat sâmbătă, 11 iulie, decesul pilotului Adrian Rus „Sinner”. Sportivul a murit la vârsta de 44 de ani după ce a fost implicat într-un accident teribil în timp ce participa la o etapă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno (Cehia).

Adrian Rus „Sinner” a murit. Pilotul a fost implicat într-un accident teribil

Pilotul român Adrian Rus „Sinner” și austriacul Philipp Steinmayr au decedat sâmbătă după ce au fost implicați într-un accident în timp ce participau la o etapă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, care a avut loc la Brno, în Cehia. În startul cursei, austriacul de 33 de ani a întâmpinat o problemă tehnică și nu a putut pleca de pe loc.

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Adrian Rus nu a putut să îl evite și a intrat în el din spate, iar unul dintre motocicliști a decedat pe loc în urma accidentului groaznic. Celălalt sportiv a fost transportat la spital în stare critică, însă din păcate a murit mai apoi. După incidentul tragic, organizatorii au anulat întregul eveniment programat în acest final de săptămână.

„În ciuda intervenției medicale imediate, unul dintre piloți a decedat pe loc în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea pilot a fost transportat la spital în stare critică, însă, din păcate, nici viața acestuia nu a putut fi salvată”, a precizat Petr Bohac, purtătorul de cuvânt al circuitului Automotodrom Brno, pentru site-ul ceh brnensky.denik.cz. Poliția din Moravia de Sud a deschis o anchetă, care este în desfășurare.

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Ce a transmis Federația Română de Motociclism după decesul lui Adrian Rus

Federația Română de Motocliclism a confirmat sâmbătă decesul lui Adrian Rus în urma accidentului cumplit din Cehia. „Accident tragic în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno. Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi.

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Digisport.ro
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În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner.

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Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din acest weekend. Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi”, a transmis FRM pe Facebook.

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