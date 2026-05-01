Imaginile de la Voluntari au ajuns în presa mondială. Ce au remarcat englezii de la The Sun când au văzut că Ambulanța a fost împinsă de jucători pe teren

Meciul dintre FC Voluntari și FC Bihor, scor 2-1, a fost marcat de o accidentare înfiorătoare.

The Sun a relatat pe larg despre incidentul de la Voluntari

Au urmat clipe de agonie pentru fotbalistul gazdelor, Acestea au fost preluate de presa occidentală, englezii de la The Sun relatând pe larg despre episodul din liga secundă a României.

“Un fotbalist a suferit o accidentare îngrozitoare. A fost momentul în care două echipe de fotbal au fost nevoite, în haos, să împingă o Ambulanță pe teren, după ce un jucător a suferit o dublă fractură la picior”, au scris englezii, publicând și imagini cu harababura de la Voluntari.

Apoi, cotidianul britanic a povestit pe larg ce s-a întâmplat: “Un meci din liga a doua românească a degenerat în haos spre finalul partidei, când jucătorul echipei FC Bihor Oradea, Răzvan Gunie, s-a ciocnit violent cu Alexandru Gîț, de la Voluntari. Rapoartele de la meci sugerează că acesta a suferit o dublă fractură la tibie și peroneu.

Englezii, uluiți de scenele cu Ambulanța împinsă pe teren

Dar asta nu a fost sfârșitul necazurilor lui Gîț, deoarece Ambulanța chemată pe teren pentru a-l transporta s-a împotmolit. Din cauza condițiilor meteorologice, a ploii torențiale și a suprafeței îmbibate cu apă, vehiculul nu s-a putut deplasa corespunzător pe gazon. Ambulanța a ajuns cu întârziere la fotbalist, fiind necesar ca jucătorii să o împingă de la intrare spre zona de pedeapsă de la celălalt capăt al terenului.

Odată ce Gîț a fost urcat în Ambulanță, aceasta tot nu a putut porni, iar scena a devenit bizară, cu o mulțime de oameni care își puneau toate forțele pentru a mișca mașina din loc. Un grup mare de jucători și membri ai staff-ului de la ambele echipe au împins ambulanța în timp ce sirena suna”

Alex Gîț va lipsi cel puțin până la finalul anului

a preluat și infomațiile privind gravitatea accidentării fotbalistului român: “Gîț ar putea fi indisponibil pentru mai mult de nouă luni, având în vedere gravitatea accidentării sale. Gunie a primit un cartonaș roșu pentru faultul său, iar echipa sa a pierdut meciul cu 2-1. FC Voluntari este neînvinsă în play-off, cu șase victorii și o singură remiză”

Accidentarea lui Gîț i-a șocat pe fotbaliștii de la FC Voluntari și l-a făcut pe antrenorul Florin Pîrvu să-și găsească cu greu cuvintele. “În astfel de momente, din punctul meu de vedere fotbalul nu mai contează. E prea mult! Nu vreau să acuz, chiar dacă în momentul ăla, nu știu, poate am spus niște lucruri. Acum nu vreau să spun mai mult, pentru că cine știe ce va ieși, dar… Nu știu. Nu, e prea mult, vă spun. Nu-mi găsesc cuvintele. Nu găsiți în mine un partener de dialog în acest moment, pentru că, v-am spus, gândul meu zboară către Alex și cu toții de aici ne gândim doar la el în acest moment”, a spus acesta după joc.