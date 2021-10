Imaginile durerii. Alec Baldwin, surprins în momentul în care l-a îmbrățișat pe soțul Halynei Hutchins și fiul acesteia

Imediat după accidentul în urma căruia și-a pierdut viața Halyna Hutchins, Alec Baldwin a luat legătura cu familia directoarei de imagine. De altfel, acesta a postat și un mesaj pe contul său de socializare adresat soțului și fiului Halynei Hutchins.

De curând, actorul care este devastat după ce a ucis-o accidental pe Halyna Hutchins s-a întâlnit cu soțul acesteia.

În imaginile surprinse cei doi se îmbrățișează, apoi Baldwin îi ia în brațe și pe fiul de nouă ani al cuplului.

Alec Baldwin se pare că nu își poate reveni din șoc după ce a împușcat-o mortal pe Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale peliculei Rust.

Prietenii actorului au declarat că acesta a avut apoi s-a izolat. Totuși, Alec Baldwin a fost surprins chiar în fața hotelului din Santa Fe alături de Matt Hutchins, soțul Halynei Hutchins și fiul acesteia de doar nouă ani, Andros. La un moment dat cei doi bărbați s-au îmbrățișat, apoi actorul de la Hollywood l-a luat în brațe și pe băiat.

Alec Baldwin is seen hugging the husband of the woman he accidentally shot dead

— Trending Diaries (@Trendin_Diaries)