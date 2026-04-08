Imaginile durerii pe Arena Națională: Neli și Răzvan Lucescu și-au luat adio de la „Il Luce”

le-a avut din luna decembrie a anului trecut au fost în cele din urmă fatale, iar „Il Luce”, omul care și a scris istorie pentru România și nu numai, ne-a părăsit la vârsta de 80 de ani.

Imaginea sfâșietoare de la Arena Națională. Neli și Răzvan, plini de durere la sicriul lui Mircea Lucescu

Familia a decis să ofere oportunitatea tuturor celor care își doresc să-i aducă un ultim omagiu să poată face acest lucru la Arena Națională din București, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus. Gică Hagi, Simona Halep, Ionuț Lupescu, Ioan Andone și mulți alții au fost deja prezenți pentru a-l comemora pe marele Lucescu și au oferit imagini dureroase când și-au luat rămas bun de la acesta.

Neli Lucescu a fost și ea prezentă, iar alături de fiul Răzvan Lucescu a venit în fața sicriului, moment în care cei doi, îmbrățișați, în lacrimi, l-au salutat pe cel care le-a fost soț, tată, prieten. Mircea Lucescu va rămâne pentru noi toți o legendă, un om care a iubit România și fotbalul nespus, până în ultimele clipe, și care prin pasiunea sa a reușit să ajungă în topul celor mai buni din lume.

Anunțul făcut de familia Lucescu

Programul pentru cei care își doresc să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu în ziua de joi a fost anunțat de familie. De asemenea, au fost făcute precizări importante și cu privire la înmormântare.

„ZIUA 2 – Joi, 09.04.2026

(Pelerinaj public) Arena Națională va fi deschisă în intervalul 10:00 – 20:00

Slujbă religioasă la ora 18:00

ZIUA 3 – Vineri, 10.04.2026

(Ceremonie religioasă și înhumare)

Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00

Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu

Ceremonia de la cimitir va începe în jurul orei 12:20

Înhumarea va avea loc la ora 13:10

Mențiuni importante:

Accesul publicului va fi organizat, pentru a asigura un flux civilizat și respectuos. Vor exista zone distincte pentru familie, invitați și public. Accesul la momentul înhumării va fi restricționat, fiind rezervat familiei și apropiaților. Familia vă mulțumește pentru gândurile, respectul și discreția manifestate în aceste momente”, a transmis familia lui Mircea Lucescu, printr-un comunicat.

