Imaginile groazei! Clipe de teroare în două școli din Turcia: atacuri în serie în care elevi și profesori au fost măcelăriți. Video

Turcia nu şi-a revenit încă din şocul de marţi, când cel puţin 16 persoane, copii şi profesori, au fost împuşcate într-un liceu din Şanliurfa, de tânăr de 19 ani, fost elev al şcolii, că miercuri s-a produs o nouă tragedie, de această dată într-o şcoală generală din oraşul Kahramanmaraş. Un elev de clasa a VIII-a a deschis focul asupra colegilor şi cadrelor didactice, omorând trei elevi şi un profesor.

Tatăl elevului criminal este fost ofiţer de poliţie

Elevul de clasa a VIII-a mers miercuri la şcoală cu armele ascunse în ghiozdan. El a intrat în două săli de clasă şi a deschis focul la întâmplare, împuşcând în total 20 de persoane. Bilanţul provizoriu este de patru decese, printre cei pe care i-a omorât aflându-se şi trei dintre colegii săi. În timpul agitaţiei a murit şi elevul atacator, iar oficialităţile turce avansează două ipoteze preliminare: fie băiatul s-a împuşcat accidental în timpul agitaţiei iscate, fie s-a sinucis. Este cert însă că el a plecat de acasă hotărât să provoace un masacru.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar. — Sol Yumruk (@Sol_Yumrukk)

„Și atacatorul a murit. S-a împușcat singur în timpul agitației. În prezent, nu se știe dacă a fost o sinucidere sau dacă s-a împușcat accidental. Elevul de clasa a VIII-a care a provocat incidentul este unul dintre elevii noștri, iar tatăl său este fost ofițer de poliție. Bănuim că a luat armele tatălui său”, a declarat primarul oraşul Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

Patru dintre elevii răniţi sunt în stare gravă

„Patru dintre răniţi sunt în prezent supuși unor intervenții chirurgicale, aceştia fiind grav răniți. Eforturile noastre de a-i salva continuă. Sperăm că frații și surorile noastre se vor recupera cât mai curând posibil. Nu există alte incidente în alte școli. Vești în acest sens circulă pe rețelele de socializare, dar vreau să vă asigur nu sunt adevărate”, a mai spus primarul.

Fiu al unui fost ofiţer de poliţie, elevul de 14 ani a plecat de acasă cu nu mai puţin de cinci arme de foc şi şapte încărcătoare. Imediat poliţia a descins la domiciliul minorului şi l-a arestat pe tatăl acestuia, pe care presa turcă l-a identificat ca fiind Ugur Mersinli. Turcia are legi foarte stricte privind armele de foc, care impun licențierea, înregistrarea şi verificarea antecedentelor penale, iar pedepsele pentru deţinerea ilegală de arme sunt foarte dure. , iar martorii afirmă că elevul a început să tragă încă de când se afla în curtea şcolii, apoi a intrat în clădire şi a deschis focul în sălile de clasă. Pentru a-şi salva viaţa, unii dintre elevi ar fi sărit pe fereastră.

Kahramanmaraş’ta ortaokula saldıran şahıs yakalandı. Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen 13-14 yaşlarındaki erkek şahıs yakalandı. İlk öğrenimlere göre Şahsın tek başına pompalı tüfekle okula girdiği ve açtığı ateş sonucu çok… — Kaotik Haber (@kaotikhaber)

Atacatorul de la liceul din Şanliurfa ameninţase că va ataca şcoala pe 20 aprilie

Între timp, presa turcă a provocat mai multe amănunte despre atacul din ziua precedentă, de la liceul din Şanliurfa, soldat cu 16 răniţi şi decesul atacatorului. Acesta a postat zilele trecute un mesaj pe reţelele de socilizare în care pe 20 aprilie. El a fost reţinut de poliţie în urma unei plângeri a directorului şcolii, dar a fost ulterior eliberat şi şi-a pus în aplicare planul şase zile mai devreme.

Momentul atacul de la liceul din Şanliurfa:

Suçu bilerek işleyen KATİL çocuk‼️dediğim için beni linç eden HIRT PİÇLER, Pkklılar netedeler❓ 2007 doğumlu 9. Sınıf öğrencisi…Bakın 9. Sınıf diyorum‼️ 🔴 Pompalı av tüfeği ile okula girerek rastgele ataş açıyor. 🔴 16 kişi yaralı. 🔴 Bunların 4’ü öğretmen, 1'i polis… — Bircan YILDIRIM (@Yldrmbrcn_)

De remarcat că oraşele în care au avut cele două incidente, Şanliurfa şi Kahramanmaraş, se află relativ apropiate unul de altul, în sud-estul Turciei, nu departe de graniţa cu Siria. Distanţa dintre cele două este de aproximativ 180 km. Cele două atacuri au provocat o puternică emoţie în rândul opiniei publice din Turcia, iar mai multe sindicate ale profesorilor au protestat față de lipsa de securitate pentru educatori și elevi.