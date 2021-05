Imaginile groazei. Românii care sunt prinși în infernul din Israel au distribuit povești cutremurătoare pe rețelele de socializare și le-au cerut celor apropiați să se roage pentru ei.

Conflictul dintre Israel și organizațiile teroriste din Fâșia Gaza a ajuns pe prima pagină a ziarelor din toată lumea. Situația este departe de a se calma, iar oamenii se așteaptă la încă o noapte îngrozitoare.

Românii care sunt acum în Israel au povestit că oamenii se refugiază în adăposturile antirachetă ale clădirilor israeliene. Sirenele răsună neîncetat în țara din Orientul Mijlociu.

Imaginile groazei. Români prinși în infernul din Israel: „Rugați-vă pentru noi”

Centrul și sudul Israelului a fost bombardat în ultimele zile de rachetele trimise din Fâșia Gaza de grupările teroriste. În aceste a atacuri, șase persoane și-au pierdut viața și multe au fost rănite.

Oamenii povestesc că pericolul vine din două părți: rachetele aruncate de teroriștii din Gaza și revoltele arabilor din interiorul Israelului.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat azi noapte că orașul Lod a intrat în stare de urgență. Un număr impresionant de rezerviști au fost mobilizați, iar armata a înființat unități speciale.

Toate școlile sunt închise în Israel, iar oamenii lucrează de acasă. Au mers la locul de muncă doar cei care muncesc în clădiri unde există adăposturi antirachetă.

Mărturiile cutremurătoare ale românilor din Israel

This is the apartment that got hit. I'm told the medics are performing CPR on the kid. Please pray. pic.twitter.com/mf4DPopXJC — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 12, 2021

„Panica s-a instalat în tot centrul țării când sirenele au sunat aproape fără încetare în seara zilei de marți, continuând pe parcursul nopții. Teroriștii au tras fără încetare sute de rachete dintre care o parte au căzut în marile orașe ale zonei de centru: Așkelon, Așdod, Rishon Letzion, Bat Yam, Holon, Givataim,” povestește pe Facebook o româncă stabilită în Israel.

„Noaptea de marți spre miercuri a fost una foarte grea, mai ales că după tirurile de rachete care au lovit numeroase locuințe particulare în Israel, au avut loc revolte ale tinerilor arabi din Lod, Acco și Yaffo care pur și simplu au terorizat locuitorii aruncând pietre și distrugând totul în jur,” a dăugat aceasta.

BREAKING: A direct hit by a rocket on a family home in Ashkelon. Please pray for Israel right now. #Israel pic.twitter.com/cUbVrpD7YN — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 12, 2021

Un alt român a povestit și el pe rețelele de socializare coșmarul pe care îl trăiește familia lui: „mulțumesc tuturor celor care ne-au sunat și ne-au întrebat cum suntem. V-am răspuns tuturor că suntem bine chiar dacă ne este foarte greu pentru că n-avem voie să aratăm că ne este frică în fața terorii”.

„Am avut o noapte agitată, a început la ora 21:00 când a sunat sirena și la noi în oraș. Ne-am adăpostit în camera protejată, am închis bine ușa și obloanele de fier și am așteptat să treacă rachetele. Am mai trăit așa ceva dar de data asta țipătul alarmei parcă nu se mai oprea. A durat 45 de minute timp în care cerul bubuia iar geamurile am crezut că o să cedeze,” a scris românul pe Facebook.

„La un moment dat a căzut o rachetă la noi în cartier și am rămas fără electricitate și fără semnal la telefon. Alarmele au continuat până la miezul nopții când am avut un moment de acalmie până la ora 3 dimineața când au început să sune din nou. La 5:30 s-a așternut liniștea și am adormit de oboseală. Școlile sunt închise, cei care pot lucra de acasă nu au mers la serviciu dar am ieșit să ne aprovizionăm și să cumpărăm niște lanterne pentru cazul în care se mai oprește curentul,” a adăugat.

Alți români au descris și ei clipele de groază pe care le trăiesc: „este incredibil!!! Oamenii fug în subsoluri pentru a se ascunde! Rugați-vă pentru noi! Teroriștii palestinieni lansează rachete non-stop!!! Nu am trăit niciodată astfel de situații grave!”