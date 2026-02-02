Sport

Imaginile momentului din SuperLiga! La Botoșani, ca în Siberia: cum au văzut suporterii meciul la -11 grade Celcius

Meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, din etapa cu numărul 24 a SuperLigii României, s-a disputat în niște condiții speciale din cauza temperaturii de afară.
Mihai Alecu
02.02.2026 | 19:48
Luna ianuarie și începutul lunii februarie au fost foarte dificile pentru fotbaliștii din SuperLiga, asta pentru că temperaturile au fost cu multe grade sub zero la majoritatea partidelor. Așa s-a întâmplat și la meciul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, din runda cu numărul 24.

După ce a fost inițial programat pentru a se disputa de la ora 20:00, confruntarea de la Botoșani a fost mutată pentru o altă oră, asta pentru a se mai evita, pe cât posibil, problemele cauzate de vremea de afară, care a indicat la startul confruntării nu mai puțin de -11 grade Celcius.

Puținii spectatori care și-au făcut curaj și au mers pe stadion pentru a-și încuraja favoriții au fost nevoiți să îndure niște condiții potrivnice. Imaginile surprinse pe transmisia TV a partidei arată de parcă duelul ar fi unul din Siberia, acolo unde sunt constant temperaturi foarte scăzute. Mai mulți suporteri au găsit modul în care să se ferească de frig și au adus cu ei, de acasă, pături cu care să încerce să se mai încălzească.

Fotbaliștii din SuperLiga s-au plâns de condițiile meteo

Eduard Florescu, jucătorul celor de la Hermannstadt, a răbufnit după egalul făcut de echipa sa, 1-1, cu Farul Constanța. Mijlocașul ofensiv a fost vehement când a vorbit despre condițiile în care sunt obligați sportivii să joace.

”N-am trăit în viața mea așa ceva. Este inuman să joci pe o asemenea vreme. Nu pot să mă controlez, tremur tot. Nu sunt în măsură să spun asta, dar sper să înțeleagă că este foarte greu pentru noi. Este inuman să joci pe asemenea vreme, nu am mai trăit așa ceva”, a declarat Eduard Florescu.

Urmează etapă intermediară în SuperLiga. Temperaturile vor rămâne în continuare scăzute

Frigul va persista în România și în următoarele zile, aceasta nefiind o veste bună pentru fotbaliștii din SuperLiga, asta pentru că urmează o etapă intermediară și vor fi nevoiți să joace tot în condiții meteo dificile.

Pe baza prognozelor meteo pe următoarele zile pentru România, minimele temperaturilor nocturne vor rămâne destul de scăzute în mare parte din țară, majoritatea valorilor fiind sub 0 grade Celsius în nopțile următoare. Conform unei prognoze generale pentru România, în primele zile se așteaptă minime în jur de ‑7  grade Celsius, iar în unele zone ar putea ajunge chiar și la -12 grade Celsius pe durata nopții.

