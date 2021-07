Imaginile revoluției din Cuba. Oamenii au ieșit în stradă și strigă ”Libertate!” și ”Jos dictatura!”

Cu toate că se află la aproximativ 9.000 de kilometri distanță de România, ecourile revoltelor din Cuba au ajuns până aici. Poate că pare că nu avem prea multe în comun cu cei de peste ocean, însă ne leagă o istorie comună.

Dacă românii în urmă cu ceva mai bine de 31 de ani, cubanezii au ocazia să facă asta acum, în 2021. După 62 de ani de tiranie, oamenii au ieșit în stradă.

Imaginile de acolo nu sunt foarte multe, însă sunt elocvente pentru ceea ce se întâmplă, proteste masive care au ca scop înlăturarea regimului.

The streets of are filled with the chants of:

Poate că regimul ar mai fi dăinuit o bună vreme, însă pandemia pare să fi încurcat planurile oficialilor de la Havana. Țara avea oricum o economie precară, datorată nu doar regimului în sine, ci și embargoului american impus asupra Cubei.

In Santa Clara , police forces join the fight for Freedom

Începând cu 1992, Adunarea Generală a a condamnat anual embargoul, iar singurele două state care votează împotriva acestei rezoluții, neîncentat, sunt Statele Unite și Israel.

More images out of cuba! I won’t stop posting, patria y vida.

Sărăcia accentuată de pandemie și maturizarea unei noi generații, mai tinere, care își dorește un nivel de trai mai bun, au ajuns într-un punct critic.

A son protecting his father from the police

Pe românește, mămăliga a explodat, astfel că de duminică, oamenii au ieșit în stradă. Cazurile de Covid-19 sunt în creștere, iar spitalele din Matanzas sunt în colaps.

Mr. President the regime in is literally going door to door forcing kids to join the street mobs attacking Cubans

It’s been 72 hours since protests started

The situation is spiraling out of control.

We need to act NOW!

— Marco Rubio (@marcorubio)