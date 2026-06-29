Imaginile zilei de la CM 2026! Starul naționalei Franței, în extaz după ce a primit un cadou din partea lui Neymar: „Sunt un mare fan”. Video

ADVERTISEMENT

Desire Doue traversează o perioadă de vis, atât pe plan profesional, cât și personal. După un nou sezon plin de reușite, marcat în principal de al doilea succes consecutiv cu PSG în Liga Campionilor, fotbalistul în vârstă de 21 de ani a început cu dreptul și parcursul de la alături de naționala Franței, „Cocoșul Galic” reușind să câștige autoritar toate cele trei partide disputate până acum în cadrul turneului final. La scurt timp distanță de la ultima victorie, 4-1 în fața Norvegiei, Doue a primit un și un cadou extrem de special, este vorba despre un tricou semnat chiar de idolul său, Neymar Jr.

Imaginile zilei de la CM 2026! Desire Doue, în extaz după ce a primit un tricou cu semnătura lui Neymar

Înmânarea cadoului a fost posibilă datorită jurnalistei Isabela Pagliari, care se ocupă cu reportaje și interviuri din incinta bazei de pregătire a naționalei Franței pentru Caze TV, un post de televiziune din Brazilia. Aceasta s-a întâlnit cu Doue după un antrenament al trupei lui Didier Deschamps și i-a arătat fotbalistului un mesaj video din partea lui Neymar, omul pe care jucătorul lui PSG îl admiră încă de când era copil. În cadrul respectivei înregistrări, s-a autointitulat, la rândul său, un mare fan al lui Doue, numindu-l pe acesta un „star”. „Pentru starul Doue, o mare îmbrățișare din partea mea”, au fost cuvintele fotbalistului lui Santos.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Isabela Pagliari i-a oferit lui Doue și un tricou al naționalei Braziliei, care purta semnătura lui Neymar, spunându-i acestuia: „Chiar este un mare fan al tău, iar acum, este rândul meu să-i trimit lui tricoul tău”. Vizibil emoționat, Doue i-a promis jurnalistei că data viitoare când se vor întâlni, îi va oferi tricoul pentru a i-l înmâna lui Neymar, afirmând că „Eu sunt, de fapt, fanul lui”. În final, fotbalistul lui PSG i-a mulțumit în direct idolului său pentru surpriză.

Désiré Doué, jogador da França, extremamente feliz ao receber uma camisa autografada do Neymar entregue pela repórter Isabela Pagliari. 📽️ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre)

Neymar a debutat la CM 2026 în meciul câștigat de Brazilia împotriva Scoției!

Cel mai mare marcator din istoria „Selecao” (79 de goluri) a ratat primele două jocuri ale naționalei lui Carlo Ancelotti la actualul turneu final din cauza unei accidentări, însă a revenit pe teren la ultimul meci disputat de Brazilia în faza grupelor, mai exact în victoria obținută de sudamericani la scor de neprezentare în fața primei reprezentative din Scoția (3-0).

ADVERTISEMENT

El a fost introdus pe gazon în minutul 76 al întâlnirii, însă nu a izbutit să înscrie. Pentru gruparea „Carioca” urmează acum duelul cu Japonia din , dispută ce va avea loc luni, 29 iunie, de la ora 20:00 (ora României), pe NRG Stadium din Houston.