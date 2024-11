„Îmbrăţişarea victimei”, cea mai nouă metodă a hoților. Cum funcționează și de cine trebuie să ne ferim

Hoții nu sunt deloc lipsiți de creativitate și scot pe piață tot mai multe metode ingenioase pentru a profita de oamenii naivi. Polițiștii din Hunedoara au semnalat .

„Îmbrățișarea victimei”, noua metodă de furt

Aceasta vizează mai ales persoanele în vârstă, pe cele singure sau care au consumat alcool, cu scopul de a sustrage bani sau bijuterii. O femeie suspectată că folosea această metodă a fost prinsă de autorități, conform

„Metoda de furt cunoscută sub denumirea de «îmbrăţişarea victimei» vizează în special persoane vulnerabile, precum vârstnicii, persoanele aflate sub influenţa alcoolului sau cele singure. Acest tip de infracţiune are loc adesea în spaţii publice, iar scopul principal este acela de a sustrage bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare printr-un gest aparent prietenos şi nevinovat”, a transmis, miercuri, IPJ Hunedoara.

Care este strategia aplicată de hoți

Reprezentanții poliției au descris . Metoda presupune ca infractorul să se apropie de victimă, pretinzând că este o întâlnire întâmplătoare sau o situație emoțională. Sub pretextul unei revederi sau al unui gest de mulțumire, hoțul abordează victima și, cu o afecțiune falsă, o îmbrățișează.

„Metoda îmbrăţişării implică abordarea victimei de către infractor, care simulează o întâlnire întâmplătoare sau o situaţie emoţionantă. Sub pretextul unei revederi, al unei mulţumiri sau chiar al unui compliment, infractorul se apropie şi, în mod fals afectuos, îmbrăţişează victima. În timpul acestei îmbrăţişări, infractorul profită de apropierea fizică pentru a subtiliza obiecte precum portofele, telefoane sau alte obiecte de valoare din buzunare. Infractorii care folosesc metoda îmbrăţişării sunt de regulă persoane care încearcă să pară amabile şi prietenoase, pentru a câştiga încrederea victimei.

Deseori, aceştia preferă să acţioneze singuri, dar există şi cazuri în care lucrează în echipă, unul dintre infractori distrăgând atenţia victimei, în timp ce altul acţionează. În cursul zilei de ieri, poliţiştii Biroul Investigaţii Criminale Vulcan au efectuat o acţiune de prevenire a infracţiunilor de furt şi furt calificat, din buzunare, săvârşite pe raza municipiului Vulcan de persoane necunoscute, folosind modul de operare îmbrăţişarea victimei”, a precizat IPJ Hunedoara, conform sursei citate.

O femeie a comis mai multe fapte de acest gen în 2024

O femeie în vârstă de 47 de ani, din Vulcan, este suspectată de mai multe astfel de fapte, inițial nesoluționate din cauza lipsei unui autor identificat. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore.

„Poliţiştii au stabilit că femeia, în cursul anului 2024, ar fi săvârşit mai multe infracţiuni de furt şi furt calificat prin acest mod de operare, cauzând un prejudiciu material în valoare de aproximativ 7.000 lei, constând în sumele de bani sustrase din buzunarul persoanelor vătămate, pe care le aborda în zona localurilor publice, profitând de starea de ebrietate în care acestea se aflau.

Ultimul caz de acest fel a fost înregistrat la data de 12 octombrie 2024, în jurul orei 16:30, când Poliţia Municipiului Vulcan a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că, după ce a consumat băuturi alcoolice pe terasa unui bar din Vulcan, o femeie, profitând de neatenţia sa, i-ar fi sustras din buzunar portofelul în care avea 600 de lei”, a transmis IPJ Hunedoara.

Ce ne recomandă oamenii legii

1. Fiți precaut cu persoanele străine: dacă o persoană necunoscută se apropie într-o manieră prea prietenoasă sau afectuoasă, mențineți o distanță sigură. Refuzați politicos orice gest de apropiere neobișnuită.

2. Evitați să purtați obiecte de valoare la vedere: bijuteriile scumpe, telefoanele sau portofelul ar trebui să fie păstrate în locuri mai greu accesibile, cum ar fi buzunarele interioare sau genți închise corespunzător.

3. Fiți vigilenți în locuri aglomerate: în zone cu multă lume, cum sunt piețele sau stațiile de transport public, evitați să fiți complet absorbit de activitățile proprii și rămâneți atenți la ce se petrece în jur.

4. Refuzați ajutorul sau apropierea exagerată: dacă cineva încearcă să vă mulțumească insistent sau vă oferă ajutor fără a fi cerut, refuzați politicos și păstrați o distanță corespunzătoare.