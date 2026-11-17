ADVERTISEMENT

Marți, 17 noiembrie, România a jucat ultimul meci din Liga Națiunilor. , partidă în urma căreia Florinel Coman a reacționat. „Mbappe de România” a tras concluziile după jocul pierdut la Zenica și a spus apoi totul despre posibila sa revenire la FCSB.

Concluziile lui Florinel Coman după Bosnia – România 2-1

Naționala României începuse foarte bine meciul de la Zenica, deschizând scorul prin Daniel Bîrligea. Gazdele au reușit însă să restabilească egalitatea până în pauză. Deși „tricolorii” au mai avut ocazii, lovitura finală le-a aparținut tot bosniacilor, care au înscris, din nou, pe final de meci și au decis astfel soarta întâlnirii. Florinel Coman, cel care în poarta Poloniei, a spus că „tricolorii” veniseră montați să câștige această partidă, însă România mai are nevoie de timp pentru a regla toate detaliile. Coman a mai spus și că atmosfera a fost clar de partea gazdelor, care au fost împinși de public de la spate.

ADVERTISEMENT

„Am venit cu gândul de a câștiga. Am început foarte bine, am reușit să marcăm, cred că a fost o repriză foarte bună. Din păcate am primit acel gol în ultimele minute și cred că ne-a dat puțin peste cap. Nu știu să zic unde s-a rupt meciul, dar pot să spun că a fost o repriză foarte bună. După care publicul i-a împins foarte mult. S-a văzut că au jucat acasă. Este altă atmosferă, îi ajută. Dar ce pot să spun, suntem supărați că n-am reușit să terminăm cu o victorie.

Primul meci cu Polonia a fost un rezultat pozitiv, asta am avut în cap, să bucurăm în primul rând suporterii care au venit foarte mulți și au fost alături de noi. Iar cel de-al doilea meci, clar că am venit cu gândul de a termina foarte bine. Am pierdut până la urmă la detalii, părerea mea, acest meci. A fost un meci deschis, un meci frumos, s-a jucat fotbal. Din păcate, asta este. Cred că ne mai trebuie puțin timp, vom vedea. E clar că trebuie să reglăm ceva!”, a spus inițial Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman, mesaj ferm despre revenirea la FCSB

Chestionat despre zvonurile legate de posibila sa revenire la FCSB, mai ales după ce , Florinel Coman nu a ascuns faptul că a discutat recent cu latifundiarul din Pipera. Totuși, jucătorul a precizat că nu se pune problema ca el să se întoarcă la formația „roș-albastră” acum. „(n.r. – Te prezinți mâine la Palat?) Mâine? Doamne, Maica Domnului…

ADVERTISEMENT

Nu știu, eu am avut meci, v-am spus, sunt la națională. Am venit aici cu un gând, nu nimic. Nu am vorbit cu nimeni, am vorbit cu nea Gigi acum câteva zile, dar atâta tot, nimic mai mult, nu că semnez sau ceva de genul. Am spus, am contract. Nu vreau să vorbesc despre asta, că este… nu este corect pentru o echipă la care sunt!”, a mai spus Florinel Coman după Bosnia – România 2-1.

ADVERTISEMENT