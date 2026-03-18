Imediat după ce a câștigat alegerile FRF, Răzvan Burleanu a citit mesajul primit de la soția sa: „Cine e măscăriciul acesta?”

A fost haos general la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat. Contracandidatul său a făcut scandal în mai multe rânduri, iar, la final, i-a întrerupt discursul în momentul în care șeful FRF vorbea despre mesajul primit din partea familiei.

Haos total la alegerile FRF! Ce s-a întâmplat, de fapt

Primul moment tensionat a avut loc atunci când a început procedura de vot. Mai mult, acesta nici măcar nu a fost lăsat să își rostească discursul, asta având în vedere că, cu puțin timp înainte, Răzvan Burleanu vorbise timp de 45 de minute.

A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine, întrucât atmosfera din sală a devenit una extrem de tensionată. Ilie Drăgan a acceptat să iasă din sală. La final, Răzvan Burleanu a avut câștig de cauză.

Scandalul a continuat și după ce Răzvan Burleanu și-a adjudecat victoria! Ce i-a reproșat Ilie Drăgan

La scurt timp după, Răzvan Burleanu a revenit pe scenă și a mulțumit pentru voturi. Pe final, acesta l-a înțepat subtil pe contracandidatul său. Președintele FRF a spus că fetița sa, care urmărea alegerile de acasă, a întrebat-o pe mama sa cine este „măscăriciul ăsta”, cu referire evidentă la Ilie Drăgan. Atunci, șeful de la 3 Kids Sport a început din nou să facă scandal din sală.

„Mă bucură acest vot. Arată disponibilitatea dumneavoastră și direcția pe care vrem să o construim în viitor. Știu foarte bine care este potențialul fotbalului românesc. În ceea ce privește procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat în felul acesta. Partea aceasta de distracție nu a fost inclusă în agendă, dar am avut parte de ea. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Nu am putut să le răspund.

Un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soția mea. Știți, am o fetiță care împlinește șase ani și care a întrebat-o pe soția mea: «mami, cine e măscăriciul ăsta?»”, a spus Burleanu.

Ilie Drăgan s-a ridicat în picioare să protesteze: „Dar cel care a vorbit 45 de minute? E lipsă de respect, domnule Burleanu”. Se aude din sală: „Bă, băiatule!”.