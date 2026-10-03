Sport

„Îmi dau lacrimile”. Basarab Panduru, în direct după Polonia – România: „Gică Hagi trăiește ceva din cale-afară”

Basarab Panduru a reacționat după înfrângerea dezastruoasă suferită de naționala României, 0-6 la Varșovia contra Poloniei. Ce a declarat despre Gică Hagi.
Bogdan Mariș
03.10.2026 | 06:30
Imi dau lacrimile Basarab Panduru in direct dupa Polonia Romania Gica Hagi traieste ceva din caleafara
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Basarab Panduru (56 de ani) a analizat eșecul suferit de naționala României în Polonia. FOTO: Mihai-Antonio Vasile (FANATIK) / captură Prima Sport
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România a suferit un eșec devastator la Varșovia contra Poloniei, 0-6, în meciul disputat în Liga Națiunilor. „Tricolorii” s-au prăbușit total după eliminarea lui Radu Drăgușin din prima repriză și au fost surclasați de adversari, Robert Lewandowski marcând un „hat-trick”. Fostul internațional român Basarab Panduru (56 de ani) a tras concluziile după înfrângerea suferită de „tricolorii” lui Gică Hagi.

Verdictul lui Basarab Panduru după ce România a fost învinsă cu 6-0 de Polonia

Basarab Panduru a analizat eșecul extrem de dur suferit de naționala României la Varșovia și și-a exprimat tristețea cu privire la situația în care se află fostul său coechipier, Gică Hagi. „Nu trebuia să arătăm așa. Rămân cu imaginea lui Gică Hagi, îmi dau lacrimile când văd cât e de supărat. Să aștepți 25 de ani ca să vii antrenor la echipa națională, să vrei să faci ceva pentru echipă și să trăiești momentele astea, mi se pare că este ceva din cale-afară.

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Nu cred că s-a gândit la asta niciodată. Nici noi nu ne-am gândit, chiar dacă meciurile erau complicate și înțelegeam pe undeva că adversarii sunt mult mai buni decât noi. Dar parcă acum aș putea să zic că e groasă rău de tot. (…) Întotdeauna am căutat vinovații, dar niciodată nu am găsit soluții. Cea mai mare prostie e să căutăm vinovații.

E nevoie de soluții, niciodată nu avem soluții, dar căutăm vinovații! Și? Ce facem dacă-i găsim? (n.r. despre o posibilă demisie a lui Gică Hagi) Nu. Ani de zile ne-ai spus de jucătorul român că știe, că poate. Fă, luptă, fă ceva! Tu, care ai avut cea mai mare încredere? Nu cred așa ceva”, a afirmat acesta în direct la TV Prima Sport după Polonia – România 6-0.

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Polonia – România 6-0, primul eșec al „tricolorilor” la o diferență de 6 goluri după 59 de ani

Ultima înfrângere a naționalei României la o diferență de 6 goluri data din 1967, când „tricolorii” erau învinși cu 7-1 de Elveția la Zurich, în grupa preliminară pentru Campionatul European din 1968. Elvețienii au marcat de 7 ori în primele 66 de minute, golul de onoare al României fiind înscris în minutul 70 de Nicolae Dobrin.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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