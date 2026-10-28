”Îmi dau lacrimile”. Marius Mitran a rememorat emoționat un episod unic din fotbalul românesc: ”E o poveste dureroasă”

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Marius Mitran, directorul de imagine și comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), analist și editorialist pentru FANATIK, a rememorat extrem de emoționat un episod unic din fotbalul românesc. Reputatul jurnalist s-a abținut cu greu din a nu lăcrima în momentul în care a depănat o serie de amintiri unice petrecute în urmă cu mai multe decenii în „sportul rege” intern.

Marius Mitran dezvăluie povestea din care s-a născut imnul celor de la UTA

Fotbalul românesc are o mulțime de povești care mai de care mai interesante. Puțini sunt oamenii din presă care le pot reda cu atâta emoție cum o face experimentatul și valorosul gazetar Marius Mitran (59 de ani). Cu peste 30 de ani de experiență în presa sportivă internă, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România a redat, emoționat, un moment unic din fotbalul românesc.

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În cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, care a fost dedicată în totalitate cărții ”CEI 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, scrisă de Marcel Pușcaș (66 de ani) și , a fost prezent în platou și Marius Mitran. La un moment dat, discuțiile s-au dus cu multe decenii în urmă, atunci când în fotbalul românesc evolua un ”anume” Iosif Petschovschi (1921 – 1968).

Despre cel considerat de mai mulți oameni din fotbalul românesc drept cel mai mare fotbalist dat de țara noastră, chiar peste Hagi, Dobrin sau Balaci, s-a vorbit mult în cadrul FANATIK EXCLUSIV. Este cunoscut faptul că cea mai mare parte a carierei lui Petschovschi este legată de UTA. În acest sens, Marius Mitran a ținut să dezvăluie un moment unic petrecut în urmă cu peste șapte decenii. E vorba de o finală a Cupei României jucată în 1953 pe fostul stadion ”23 August” din Capitală, între UTA și CCA.

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La acel meci, Iosif Petschovschi nu mai era la ”Bătrâna Doamnă”, ci în tabăra rivalilor din București. Cu toate acestea, jucătorul nu era fericit. În acea perioadă, , a apărut imnul celor de la UTA, pe care și în prezent îl cântă mii de fani meci de meci, fie acasă, fie în deplasare. Este un imn unic. Iată și de ce: ”Imnul echipei UTA este un cântec pentru Petschovschi. Niciun alt club nu are un imn cu direcție către un jucător din istoria sa. Cu atât mai mult, versurile din acel imn sunt când el nu era la ei”.

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Marius Mitran, aproape de a lăcrima în direct când a povestit despre cariera lui Petschovschi: „E o poveste dureroasă!”

Gazetarul a redat, aproape cu lacrimi în ochi, versurile din imn: ”De la Dunăre, la Sena / Din Carpați, la Pirinei / Toți utiștii se adună, să vadă un meci și ei / Toți iau mingea și-o jonglează și o joacă armonios / Numai unul stă pe bancă și suspină dureros / E Petschovski fotbalistul, ce-ți încântă inima / Tot Aradul îl admiră, împreună cu UTA!…Îmi dau lacrimile!”. Marius Mitran, cu un nod în gât, mai dezvăluie că emoțiile sale sunt cu atât mai mari cu cât timp de doi ani a cântat și el imnul din tribunele arenei din Arad.

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Perioada în care Iosif Petschovschi a ajuns la CCA este una extrem de dureroasă. „(n.r. Este o poveste dureroasă) Și pentru ei (UTA) și pentru jucător. E luat la CCA. Nu se duce de bunăvoie. El era un ardelean lipit de locurile alea. În finala Cupei României din 1953 ajung UTA și CCA. Pe 23 August, în fața a 80.000 de spectatori, UTA câștigă cu 1-0. (…) Imnul celor de la UTA asta spune.

Asta pentru că, în timp ce echipele au ieșit pe teren, el stătea deoparte. Nici alături de cei de la CCA ai lui, nici nu putea veni alături de cei de la UTA. Momentul acesta este cântat în imn: ‘Toți iau mingea și-o jonglează și o joacă armonios / Numai unul stă pe bancă și suspină dureros…’…deși el (n.r. Petschovschi) trebuia să joace finala împotriva celor de la UTA, alor lui”, dezvăluie Mitran.

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