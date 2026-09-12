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Rapid a revenit în meciul din Giulești contra lui FC Voluntari și s-a impus cu 2-1. Conduși cu 1-0 după golul înscris de Mihai Roman în prima repriză, giuleștenii au întors rezultatul în partea secundă, după autogolul portarului Metod Jurhar și reușita lui Lars Kramer (27 de ani), care a punctat cu o lovitură de cap. Olimpiu Moruțan (27 de ani) și fundașul olandez au reacționat la finalul jocului.

Ce a declarat Olimpiu Moruțan după Rapid – FC Voluntari 2-1

Olimpiu Moruțan a tras concluziile după victoria cu FC Voluntari și i-a transmis un mesaj selecționerului Gică Hagi. „Suntem foarte fericiți, a fost greu, dar am luat cele 3 puncte. Ne-am făcut singuri viața grea, am început prost, ei au jucat mai bine în prima repriză și au marcat. Știam ce avem de făcut, dar am început prost.

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Ne bucurăm că a marcat și Kramer, nu contează cine marchează, important e să obținem puncte. Nu sărbătorim, de mâine revenim la muncă, mai avem un meci înainte de pauza pentru echipa națională. Îmi doresc să fiu acolo, dacă Mister Hagi decide să mă convoace, o să merg cu mare drag. Mă simt bine, sper să continui tot așa”, a declarat miijlocașul la . la meciul Rapid – FC Voluntari, alături de alte nume importante din fotbalul românesc.

Lars Kramer, gol decisiv în victoria cu FC Voluntari

Căpitanul Rapidului, Lars Kramer, a marcat golul de 3 puncte în , cu o lovitură de cap după un corner executat de Olimpiu Moruțan. „Cred că ar trebui să fiu mai fericit, dar nu sunt. E enervant să fii condus cu 1-0 și să trebuiască să împingi jocul. E frumos să marchezi golul decisiv, am fost aproape și în sezonul trecut, în deplasarea de la Craiova, când au marcat ei în ultima secundă. E frumos să ajuți echipa cu 3 puncte.

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Nu cred că s-au schimbat foarte multe în repriza a doua, am început să atacăm imediat după ce am primit gol, dar prefer să nu facem asta și să controlăm jocul. Suntem pe locul 2, suntem puternici, Dinamo are 2 puncte în fața noastră. În primul rând, trebuie să ajungem în play-off, iar acolo trebuie să fim mult mai concentrați decât în sezonul trecut.

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Nu vreau să fiu golgheter, suntem puternici la fazele fixe, dar avem jucători buni și în atac, care acum nu livrează atât de multe goluri. Îi vom susține în continuare. Poate e mai multă responsabilitate după ce am devenit căpitan, nu cred că m-am schimbat. Nu simt o presiune în plus, câștigăm și e frumos”, a declarat fundașul olandez.